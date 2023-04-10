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بعد محاكمة مانهاتن.. أول ظهور لميلانيا برفقة ترامب

منذ ساعتين
ميلانيا وترامب

ميلانيا وترامب

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ظهرت السيدة الأمريكية الأولى السابقة، ميلانيا ترامب، برفقة زوجها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في حفل غداء بمناسبة عيد الفصح أمس، للمرة الأولى بعد توجيه تهم جنائية للأخير بعد حادثة الأموال الصامتة التي دفعها للممثلة الإباحية باميلا دانيالز في 2016.

وشوهدت السيدة الأولى السابقة والرئيس السابق البالغ من العمر 76 عامًا يسيران معا داخل قاعة مار إيه لاغو وسط تصفيق حار من الجمهور، حيث كان الزوجان يجلسان بمفردهما معا أثناء الاستمتاع بوجبة الفصح.

ويأتي ظهور ميلانيا بعد غياب أثار الجدل عن حضور خطاب زوجها في فلوريدا الثلاثاء الماضي، بعد انتهاء جلسة محاكمته في مانهاتن، وإصدار قرار الإفراج غير المشروط.

وشوهدت ميلانيا تتصرف بطريقتها المعتادة مع ترامب، في وقت يواجه فيه زوجها 34 تهمة جنائية تتعلق بالممثلة الإباحية التي تدعي أنها أقامت علاقة حميمة مع ترامب خارج إطار الزوجية.

وفي آخر تصريحاتها، ادعت ستورمي دانيالز خلال مقابلتها في برنامج “صباح الخير بريطانيا” الذي يقدمه الإعلامي الشهير بيرس مورغان، أنه كان لديها علاقة رومانسية خارج نطاق الزواج مع ترامب في عام 2006.

وقالت إنها تشعر “بالسوء” تجاه ميلانيا ترامب بعد أن سألها بيرس مورغان عما إذا كان لديها أي تعاطف معها.

وأضافت: “اتصل بي إذا كنت تريد مني أن أشهد على طلاقك”.

وقالت ستورمي دانيالز مازحة إن دونالد ترامب ما زال “مدينًا لي بالعشاء” لأنها أخبرت بيرس مورغان عن علاقتها الجنسية المزعومة مع الرئيس السابق.

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