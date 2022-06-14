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بعد محاولته اقتحام حفل زفافها.. زوج بريتني سبيرز السابق متهم جنائيا

منذ 38 دقيقة
بريتني سبيرز

بريتني سبيرز

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وُجهت تهمة جنائية إلى “جيسون ألكسندر”، زوج المغنية الأميركية بريتني سبيرز السابق، بعد محاولته اقتحام حفل زفافها منذ عدة أيام.

وخلال استدعاء ألكسندر يوم الاثنين لاقتحام منزل سبيرز يوم زفافها الخميس الماضي، مدد المدعي العام لمقاطعة فينتورا أمر “عدم الاتصال/الاقتراب” الذي أصدرته أيقونة البوب ​​ضده، لمدة 3 سنوات”.

كما حصل حارس الأمن ريتشارد يوبيلر، الذي “كان على تواصل” مع ألكسندر أثناء الحادث، على أمر تقييدي، وفقا لما قالته النائب الأول للمدعي العام للمقاطعة إيرين مايستر.

وبموجب هذا الاتهام يجب أن يبقى ألكسندر، البالغ من العمر 40 عاما، على بعد مسافة تقدر بنحو 100 متر من سبيرز.

بالإضافة إلى عدم التواصل مع سبيرز على الإطلاق، الأمر الذي يتضمن عدم وجود نصوص أو مكالمات أو رسائل على وسائل التواصل الاجتماعي.

ودافع ألكسندر عن نفسه بأنه غير مذنب في تهمة التعدي على ممتلكات الغير والتطفل والضرب والتخريب، لكن وبموجب الأمر الوقائي، لا يمكنه حيازة أسلحة أو بنادق ويتعين عليه التخلي عن أي أسلحة نارية قد تكون بحوزته.

ولا يزال الزوج السابق مسجونًا، ويمكن الإفراج عنه مقابل دفع كفالة تقدر بقيمة 100 ألف دولار.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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