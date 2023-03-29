بعد مرور أيام فقط على اقتحام منزلها.. ريهانا تعيش صدمة جديدة

بعد مرور عدة أيام فقط على اقتحام منزلها، صدمة أخرى عاشتها النجمة العالمية ريهانا بعد سرقة سيارتها من أمام منزلها في لوس أنجلوس.

وذكر موقع TMZ الأميركي أن سيارة النجمة التي تنتظر طفلها الثاني من زوجها آساب روكي من نوع “أودي سيدان” 2012، والتي تبلغ قيمتها ما يقارب 37000 دولار، قد تمت سرقتها من أمام منزلها بعد أن ترك السائق المحرك يعمل ودخل إلى المنزل.

ونقل الموقع أعلاه عن الشرطة تصريحات سائق النجمة الذي يعتقد أن شخصًا ما قفز إلى السيارة وانطلق بها بسرعة.

لكن حتى الساعة لم يعرف ما إذا كانت النجمة كانت موجودة في المنزل لحظة وقوع الحادثة أما أنها كانت بعيدة عن ذلك.

وكانت ريهانا قد تعرضت لموقف مخيف بعد أن اقتحم رجل غريب منزلها ليس بهدف السرقة أو القتل إنما ليطلب يدها للزواج.

وفي هذا السياق، ذكر موقع TMZ أن الشرطة حضرت على الفور إلى المكان للتحقيق بملابسات ما حدث.

كما ورد في تقرير الموقع أن الرجل، الذي قبض عليه، سافر من ولاية ساوث كارولينا إلى منزل ريهانا في ولاية لوس أنجلوس الأميركية، وفور دخوله قام فريق تأمين المنزل بالاتصال بالشرطة.

وقد طلب منه فريق الأمن المغادرة وعدم العودة للمنزل، إلا أنه رفض ذلك فما كان من الشرطة إلا أن اعتقلته فور وصولها.