الأثنين 4 شوال 1444 ﻫ - 24 أبريل 2023 |
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بعد مسلسل "الكتيبة 101".. عمرو يوسف يكشف حقيقة خلافه مع آسر ياسين

منذ 43 دقيقة
عمرو يوسف
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كشف الفنان عمرو يوسف حقيقة خلافه مع الفنان آسر ياسين على ترتيب الأسماء في تتر مسلسل الكتيبة 101، اللذان لعبا بطولته ونافسا به في موسم دراما رمضان 2023.

وقال عمرو يوسف خلال استضافته في برنامج “معكم منى الشاذلي”، كان من المفروض أن أعمل مع آسر ياسين قبل مسلسل الكتيبة 101 ولكن للنصيب كلمة أخرى، وعندما عملت معه شعرت براحة وبساطة، وكأننا عملنا مع بعض من قبل في أربعة أعمال.

وعن حقيقة خلافه مع آسر ياسين على تتر مسلسل الكتيبة 101، أوضح عمرو يوسف أن تتر المسلسل لم يكن مكتوب عليه أي اسم لفنان من المشاركين بالعمل، وذلك ليس لخلافه مع آسر ياسين بل لأن المسلسل يشارك به العديد من النجوم منهم الفنان خالد الصاوي وفتحي عبد الوهاب ومحمد رجب ومحمود عبد المغني وكريم فهمي ووفاء عامر، مضيفًا: والأهم هو أن الجميع يشارك بنية أن يكون العمل جيد

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