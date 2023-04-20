الخميس 29 رمضان 1444 ﻫ - 20 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد مسلسل ضرب نار.. هل سيتعاون احمد العوضي مع ياسمين عبد العزيز ؟

منذ 53 دقيقة

ياسمين عبد العزيز واحمد العوضي

A A A
طباعة المقال

قال الفنان أحمد العوضي إن دور جابر في مسلسل ضرب نار والذي عٌرض خلال شهر رمضان الكريم كان بمثابة التحدي له.

وأكد في في تصريحات لبرنامج كأس إنرجي للدراما: “التحدي انك تعمل دور صعيدي، خاصة إنك لازم تعمل حاجة مختلفة عن اللي تم تقديمه قبل كده في أعمال أخرى، بجانب إنك ضروري تعمل حاجة قريبة جداً من اللهجة والطريقة الصعيدية”.

وتحدث “العوضي” عن مشهد وفاة والدته ضمن أحداث المسلسل، وقال: “خلال التصوير كان هناك كيمياء تجمعني بالفنانة سهير المرشدي وكنت أتعامل معاها على إنها والدتي الأخرى، بحبها جداً ومن هنا خرج مشهد الوفاة بهذا الشكل الذي تأثر به الجمهور”، وعن التعامل مع الصقر ضمن أحداث المسلسل، قال العوضي أن التدريب على هذا التعامل استمر قرابة الشهرين قبل بدء تصوير المسلسل.

وعن التعاون مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز، قال: “التعاون مع ياسمين عبدالعزيز مريح وممتع وفي كيميا بينا إن شاء الله نكرر التجربة مرة كمان ولكن مش في الوقت الحالي”.

    المزيد من منوعات

    الدوري الإنجليزي
    مع احتدام الصراع على لقب الدوري.. ساليبا يواجه صعوبة بالعودة إلى أرسنال
    مكسيم خليل - باسم ياخور
    العربجي يهاجم الجنرال.. لماذا انتقد باسم ياخور زميله مكسيم خليل؟
    كأس العالم للسيدات
    أمريكا والمكسيك تتقدمان بملف مشترك لاستضافة مونديال 2027 للسيدات

    الأكثر قراءة

    تحري هلال شهر شوال- تعبيرية
    المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث يحدد أول أيام عيد الفطر
    عيد الفطر.. دولة تعلن السبت أول أيام شهر شوال
    خلدة
    بالصور.. توتر كبير وإطلاق نار في خلدة!