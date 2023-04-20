بعد مسلسل ضرب نار.. هل سيتعاون احمد العوضي مع ياسمين عبد العزيز ؟

قال الفنان أحمد العوضي إن دور جابر في مسلسل ضرب نار والذي عٌرض خلال شهر رمضان الكريم كان بمثابة التحدي له.

وأكد في في تصريحات لبرنامج كأس إنرجي للدراما: “التحدي انك تعمل دور صعيدي، خاصة إنك لازم تعمل حاجة مختلفة عن اللي تم تقديمه قبل كده في أعمال أخرى، بجانب إنك ضروري تعمل حاجة قريبة جداً من اللهجة والطريقة الصعيدية”.

وتحدث “العوضي” عن مشهد وفاة والدته ضمن أحداث المسلسل، وقال: “خلال التصوير كان هناك كيمياء تجمعني بالفنانة سهير المرشدي وكنت أتعامل معاها على إنها والدتي الأخرى، بحبها جداً ومن هنا خرج مشهد الوفاة بهذا الشكل الذي تأثر به الجمهور”، وعن التعامل مع الصقر ضمن أحداث المسلسل، قال العوضي أن التدريب على هذا التعامل استمر قرابة الشهرين قبل بدء تصوير المسلسل.

وعن التعاون مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز، قال: “التعاون مع ياسمين عبدالعزيز مريح وممتع وفي كيميا بينا إن شاء الله نكرر التجربة مرة كمان ولكن مش في الوقت الحالي”.