بعد مسيرة تميّزت بالكوميديا.. وفاة الممثل الكويتي "فيصل بوغازي"

توفي الممثل الكويتي فيصل عبد الله البليس، الشهير بـ”فيصل بوغازي”، أمس السبت، عن عمر ناهز الـ65 عامًا. بعد معاناة مع المرض.

ونعى عدد كبير من أهل الفن، الراحل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومنهم خالد البريكي، هبة الدري، حسين المهدي، باسم عبد الأمير، محمد الشعيبي والإعلامية مي العيدان.

#فيصل_بوغازي

انتقل الى رحمة الله الفنان فيصل بوغازي اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جناتك وارحمه واغفر له وتجاوز عن سيئاته وانزله منزل حسن واحشره مع الابرار والصادقين. . لا تبخلوا عليه بالدعاء . . فالدعاء رزق الميت pic.twitter.com/LuJwpn9Eqc — مي العيدان (@mayal3eidan) April 8, 2023

وفيصل البليس من مواليد 1957، بدأ حياته الفنية العام 1987، حيث شارك في العديد من المسلسلات والمسرحيات بأدوار فنية متعددة، واشتهر بتجسيد شخصيات الأشرار بطريقة كوميدية.

كما تميّز في الدراما التلفزيونية، وشارك في العديد من المسلسلات البارزة، منها: سليمان الطيب، بو هباش، دلق سهيل، بو قلبين، طير الخير، زمان الإسكافي، عيال بوسالم، واي فاي، وكلام أصفر.

وفي رصيده الفني عدد من المسرحيات المتميزة، منها: الاستجواب، بنت العز، عبيد في التجنيد، وبيت أبونا، كما كان له تجربة في البرامج الكوميدية، حيث شارك في داوود في هوليوود، فضائيات، وقرقيعان، إضافة إلى برنامج “عيني عينك”.