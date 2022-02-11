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بعد مضاعفات كورونا الفنان أحمد حلاوة بحالة خطرة

11 - فبراير - 2022
احمد حلاوة

احمد حلاوة

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بعد إعلان الفنان المصري أحمد حلاوة إصابته بفيروس كورونا المستجد، ساد الحزن بالوسط الفني المصري, ويُشار الى انه تم نقل حلاوة الى المستشفى وهو الآن في حالة خطرة.
وتم الإعلان عن هذا الخبر من قبل أحد تلاميذ حلاوة، الذي طلب من الجميع الدعاء للفنان المصري كي يتجاوز هذه المحنة الشديدة، خاصة أنه يعاني من مضاعفات الإصابة.
وأكدت ابنة الفنان أحمد حلاوة”آية حلاوة”، أن والدها في حالة خطيرة، وطلبت من الجميع الدعاء له، كي يتخطى هذه الأزمة الصحية.
من جانبها، قالت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، في تصريحات لـ”العربية.نت”، إن “الفنان المصري أحمد حلاوة يتواجد في مستشفى العزل بالوقت الحالي”.
وأكدت أن حالة حلاوة الصحية “صعبة”، لكنها أعربت عن أملها في أن يتجاوز المرض، وأن ويعود إلى محبيه مرة أخرى.
يذكر أن أحمد حلاوة هو ابن شقيق الفنان الراحل فايز حلاوة. وهو من خريجي المعهد العالي للفنون المسرحية، كما حصل على عدة شهادات أهمها درجة البكالوريوس في هندسة الاتصالات، وكذلك العديد من الشهادات في مجال التمثيل. وهو يقوم بتدريس المسرح في كلية الآداب بجامعة حلوان حالياً.
وانطلق نشاطه الفني من خلال المسرح، وقدم خلال مسيرته ما يزيد عن 200 عمل فني، كان آخرها ظهوره في فيلم “أحمد نوتردام” برفقة رامز جلال في العام الماضي.
ومن أشهر الأعمال التي شارك فيها حلاوة مسلسلات “رأفت الهجان” و”دموع في عيون وقحة” و”أهل كايرو”. وقد اشتهر حلاوة بتقديمه للأدوار الكوميدية إلى جانب التراجيديا.

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