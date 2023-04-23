بعد معاناة.. وفاة الفيلة "نور جيهان" في حديقة حيوان كراتشي الباكستانية

قال مسؤولون إن إنثى فيل في حديقة حيوان كراتشي الباكستانية نفقت أمس السبت على الرغم من الجهود الكبيرة لعلاجها.

وأدى مرض نور جيهان إلى تجدد انتقادات لحدائق الحيوان في البلاد.

وسقطت أنثى الفيل، البالغة من العمر 17 عاما وكانت تعاني من المرض الشديد، في بركة مياه هذا الشهر ولم تتمكن من النهوض دون مساعدة.

وقالت منظمة فور بوز في بيان “بعد الصراع مع المرض لتسعة أيام، نفقت بسبب حالتها الحرجة. أمضت وقتا طويلا مستلقية على الأرض، وهو وضع يهدد حياة الأفيال”.

وفور بوز منظمة دولية لرعاية الحيوانات كانت تقدم المشورة للأطباء البيطريين المحليين والدوليين بشأنها علاج نور جيهان.

وقال أمير خليل الطبيب البيطري في فور بوز “من المحزن أن تنفق في السابعة عشرة من عمرها، في حين أنها كان من الممكن أن تعيش لسنوات عديدة أخرى”. ونور جيهان من الأفيال الأفريقية التي يتراوح متوسط أعمارها بين 60 و70 عاما.

وفي السنوات الماضية، نفق أسدان اختناقا في باكستان بعد أن حاول العاملون إخراجهما من عرينهما باستخدام الدخان، كما نفق عدد من أشبال النمور البيضاء.

وأقيل مدير حديقة حيوان كراتشي هذا الشهر بسبب شكاوى من الإهمال. وأمرت محكمة في عام 2020 بإغلاق حديقة حيوان إسلام أباد.

وأشار خليل إلى أن حديقة حيوان كراتشي لا تلبي المعايير الدولية.

وأدت الانتقادات واسعة النطاق التي واجهتها السلطات في أعقاب تردي حالة نور جيهان وتداول صور لها وهي مستلقية على جانبها عاجزة عن النهوض، إلى تقارير في وسائل إعلام محلية بأن حديقة حيوان كراتشي قد يتم إغلاقها بشكل دائم.