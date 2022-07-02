بعد مفاوضات شاقة.. من أقنع صلاح بتجديد عقده مع ليفربول؟

أعلن نادي ليفربول الانكليزي توقيع عقد طويل الأمد مع اللاعب الدولي المصري “محمد صلاح”، وذلك بعد مفاوضات طويلة وشاقة بين الطرفين في الأشهر الأخيرة.

وفيما لم يعلن ليفربول مدة عقد صلاح، كشفت وسائل إعلام إنجليزية أن العقد الجديد سيبقي اللاعب المصري في ملعب “أنفيلد” حتى العام 2025.

وقال الصحفي الإيطالي الشهير، فابريزيو رومانو، الخبير في أخبار انتقالات لاعبي كرة القدم، إن الشخص الذي لعب دورا مفتاحيا في إقناع صلاح بالتجديد، هو مدرب ليفربول، الألماني “يورغن كلوب”.

في السياق نفسه، أوضح رومانو عبر حسابه في موقع “تويتر”، أن كلوب خاض عدة محادثات بنفسه مع صلاح، وعمل على إقناعه بمشروع الفريق وخططه للمستقبل القريب، مشيرًا الى أن “كلوب أقنع صلاح بأنه سيكون العنصر الأبرز في مشروع ليفربول في الفترة المقبلة”، وهو ما ساهم في موافقة النجم المصري على تجديد عقده.

الى ذلك، أكد رومانو أن راتب صلاح بعد التجديد ارتفع إلى قرابة 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، وهو ما يجعله الأعلى أجرا في تاريخ نادي ليفربول.

وكان عقد صلاح القديم مع ليفربول، سينتهي في 30 حزيران 2023، وقد دخل الطرفان في مفاوضات طويلة وشاقة في الأشهر الأخيرة من أجل تجديده، قبل أن يتوصلا إلى اتفاق الجمعة.

وسجل صلاح 156 هدفا في 254 مباراة خاضها في صفوف ليفربول في مختلف المسابقات منذ انضمامه إليه في العام 2017 قادمًا من روما.