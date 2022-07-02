السبت 3 ذو الحجة 1443 ﻫ - 2 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد مفاوضات شاقة.. من أقنع صلاح بتجديد عقده مع ليفربول؟

منذ 39 دقيقة
آخر تحديث: 2 - يوليو - 2022 2:24 مساءً
محمد صلاح ويورغن كلوب

محمد صلاح ويورغن كلوب

A A A
طباعة المقال

أعلن نادي ليفربول الانكليزي توقيع عقد طويل الأمد مع اللاعب الدولي المصري “محمد صلاح”، وذلك بعد مفاوضات طويلة وشاقة بين الطرفين في الأشهر الأخيرة.

وفيما لم يعلن ليفربول مدة عقد صلاح، كشفت وسائل إعلام إنجليزية أن العقد الجديد سيبقي اللاعب المصري في ملعب “أنفيلد” حتى العام 2025.

وقال الصحفي الإيطالي الشهير، فابريزيو رومانو، الخبير في أخبار انتقالات لاعبي كرة القدم، إن الشخص الذي لعب دورا مفتاحيا في إقناع صلاح بالتجديد، هو مدرب ليفربول، الألماني “يورغن كلوب”.

في السياق نفسه، أوضح رومانو عبر حسابه في موقع “تويتر”، أن كلوب خاض عدة محادثات بنفسه مع صلاح، وعمل على إقناعه بمشروع الفريق وخططه للمستقبل القريب، مشيرًا الى أن “كلوب أقنع صلاح بأنه سيكون العنصر الأبرز في مشروع ليفربول في الفترة المقبلة”، وهو ما ساهم في موافقة النجم المصري على تجديد عقده.

الى ذلك، أكد رومانو أن راتب صلاح بعد التجديد ارتفع إلى قرابة 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، وهو ما يجعله الأعلى أجرا في تاريخ نادي ليفربول.

وكان عقد صلاح القديم مع ليفربول، سينتهي في 30 حزيران 2023، وقد دخل الطرفان في مفاوضات طويلة وشاقة في الأشهر الأخيرة من أجل تجديده، قبل أن يتوصلا إلى اتفاق الجمعة.

وسجل صلاح 156 هدفا في 254 مباراة خاضها في صفوف ليفربول في مختلف المسابقات منذ انضمامه إليه في العام 2017 قادمًا من روما.

    المزيد من منوعات

    مدينة فينيسيا
    أشهر الوجهات السياحية.. مدينة إيطالية ستفرض رسوم دخول على زائريها
    ايلون ماسك
    بالصورة: بعد صمت.. أيلون ماسك يلتقي البابا فرنسيس
    مدينة هونغ كونغ
    إليكم أغلى 50 مدينة لعيش وعمل المغتربين

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    بعلبك - الهرمل
    في بلدة لبنانية.. بعد دفنه جاء ليعزّي بنفسه!
    اللبنانيون على موعد مع أسعار جديدة في خدمات الاتصالات
    بالتفصيل.. تعرفوا على أسعار شركة ألفا الجديدة
    الطفل يوهان
    بعد غيبوبة لأكثر من شهر... وفاة الطفل يوهان