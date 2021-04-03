بعد مقابلته المثيرة للجدل مع رانيا يوسف ...نزار الفارس يعتزل التقديم بسبب تهديدات بالقتل

قال المذيع العراقي، نزار الفارس، إنه سيعتزل تقديم البرامج التلفزيونية على فضائية “الرشيد” العراقية، بعد تلقيه تهديدات مباشرة بالقتل.

وشارك الفارس عبر خاصية “الستوريز” على موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي بعض رسائل التهديدات بالقتل والاغتيال التي تلقاها من بعض المتابعين، وعلق عليها قاوئلا: “بسبب رسائل التهديد المباشرة بالقتل، أعلن انسحابي من عالم البرامج”، بحسب مجلة “زهرة الخليج”.

وكان نزار الفارس كتب عبر حسابه على “إنستغرام”: “هام جدا، أعلن لكم انسحابي من تقديم البرامج نهائيا بدون ذكر الأسباب.. حجم الضغوطات كبيرة”، وذلك قبل أن يعلن تلقيه تهديدات بالقتل.

يشار إلى نزار الفارس أثار جدلا مع بداية العام الحالي بسبب لقائه مع الفنانة المصرية، رانيا يوسف، إذ اندلعت الأزمة بينهما إثر اتهامها له بتزييف الحقائق، عقب إذاعته المقابلة، والتي أطلقت فيها الفنانة المصرية العديد من التصريحات التي أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وعرضتها لهجوم شديد.

ولاحقا تقدم طارق العوضي محامي الفنانة المصرية، ببلاغ للمجلس الأعلى للإعلام، ضد فضائية “الرشيد” التي يعمل فيها نزار الفارس، لأنها لا تحمل ترخيصا بالعمل في مصر، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، مبينا أنه تقدم ببلاغ أيضا للسفارة العراقية ضد نزار الفارس، مشيرًا إلى أن موكلته لديها كامل الحق في مقاضاته، لأنه خان الثقة التي منحتها إياه.

وجاء ذلك، بعدما نفذ المذيع العراقي، نزار الفارس، تهديده ضد رانيا يوسف، وكلف المستشار هيثم عباس، باتخاذ الإجراءات القانونية ضدها عقب اتهامها له باقتطاع أجزاء من حلقتها في برنامج “مع الفارس” للإضرار بها. وقال عباس، إنه بصدّد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال رانيا يوسف، متهمًا إياها بـ”التشهير وتزييف الحقائق”.