بعد نجاحات عدة.. هل تخوض أمينة خليل ماراتون رمضان 2022؟

تصور الممثلة أمينة خليل حالياً دورها في الجزء الثاني من مسلسل “هجمة مرتدّة”، المقرَّر عرضه خلال شهر رمضان، ويحمل عنوان “العائدون من داعش”.

وقالت أمينة في تصريحات صحفية: أشارك في الجزء الجديد مع أمير كرارة ومحمود عبد المغني وهاجر الشرنوبي، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال.

وأشارت إلى أنها تحمست كثيراً للمشاركة فيه بعدما حقق الجزء الأول نجاحاً جماهيرياً ونقدياً كبيراً، وشارك في بطولته أحمد عز وهند صبري وهشام سليم وصلاح عبد الله، وتناول قصة من ملفات المخابرات المصرية، وهي عملية سرية قام بها سيف العربي ودينا للكشف عن المؤامرات والمخططات التي يحاول عدد من الجماعات الإرهابية تنفيذها.

وأبدت أمينة سعادتها بالتواجد في “ماراثون رمضان”، حيث حققت من خلال مسلسلاتها التي عُرضت فيه نجاحاً كبيراً، ومنها: “خلي بالك من زيزي”، “قابيل”، “ليالي أوجيني”، و”جراند أوتيل”.

وأوضحت أن إيجاد مواسم درامية موازية لشهر رمضان، إلى جانب دراما المنصات الإلكترونية فتح شهية الفنانين والعاملين في صناعة الدراما لتقديم مسلسلات على مدار العام. وضربت مثالاً بعدد من مسلسلاتها التي عُرضت خارج شهر رمضان وحققت نجاحاً لافتاً، ومنها: “ليه لأ”، “نمرة اتنين” و”لا تطفئ الشمس”.