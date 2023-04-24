الأثنين 4 شوال 1444 ﻫ - 24 أبريل 2023 |
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بعد نجاحها في مسلسل "جعفر العمدة".. هانى شاكر يهنئ هالة صدقي

منذ 16 دقيقة
هاني شاكر

هاني شاكر

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هنأ هاني شاكر النجمة هالة صدقي، على دورها فى مسلسل “جعفر العمدة”.

وكتب هاني، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر”، قائلا، “ما ينفعش العيد يخلص من غير ما أبارك لصفصف حبيبتي علي أدائها المبهر في المسلسل، هالة أنتي ضحكتيني وبكيتيني وعملتيلنا حالة غريبة جميلة كنا مفتقدينها من زمان أنت ممثلة قوية جدا بكل المقاييس ربنا يخليكي لينا وتفضلي تمتعينا بفنك الرائع يا ملكة”.

 

هذا وتدور الأحداث فى إطار اجتماعي شعبي، حول جعفر العمدة “محمد رمضان” وهو في العقد الرابع من عمره، ولديه 3 زوجات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره “عايدة” “زينة” ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.

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