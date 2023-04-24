بعد نجاحها في مسلسل "جعفر العمدة".. هانى شاكر يهنئ هالة صدقي

هنأ هاني شاكر النجمة هالة صدقي، على دورها فى مسلسل “جعفر العمدة”.

وكتب هاني، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر”، قائلا، “ما ينفعش العيد يخلص من غير ما أبارك لصفصف حبيبتي علي أدائها المبهر في المسلسل، هالة أنتي ضحكتيني وبكيتيني وعملتيلنا حالة غريبة جميلة كنا مفتقدينها من زمان أنت ممثلة قوية جدا بكل المقاييس ربنا يخليكي لينا وتفضلي تمتعينا بفنك الرائع يا ملكة”.

ما ينفعش العيد يخلص

من غير ما ابارك لصفصف حبيبتي علي آداءها المبهر في المسلسل

هالة انتي ضحكتيني و بكيتيني وعملتيلنا حالة غريبة جميلة كنا مفتقدينها من زمان

انت ممثلة قوية جدا بكل المقاييس

ربنا يخليكي لينا و تفضلي تمتعينا بفنك الرائع يا ملكة pic.twitter.com/aTs5UVnMub — Hany Shaker (@HanyShaker) April 23, 2023

هذا وتدور الأحداث فى إطار اجتماعي شعبي، حول جعفر العمدة “محمد رمضان” وهو في العقد الرابع من عمره، ولديه 3 زوجات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره “عايدة” “زينة” ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.