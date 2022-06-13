بعد نجاح الجزء الأول.. نتفليكس تعلن عن جزء ثان من لعبة الحبار

قالت شركة نتفليكس يوم الأحد أن مسلسل (سكويد جيم) ”لعبة الحبار“ الكوري الجنوبي الذي حقق نجاحا عالميا كبيرا سيعود للموسم الثاني.

وأصبح ”لعبة الحبار“ أكثر المسلسلات مشاهدة على منصة نتفليكس عندما بدأ عرضه في سبتمبر أيلول2021. ويتناول المسلسل قصة متسابقين يعانون ضائقة مالية ويلعبون ألعاب أطفال للحصول على فرصة لكسب مبالغ مالية تغير حياتهم.

ولم تحدد نتفليكس موعد عرض الجزء الثاني من المسلسل.

وفي وقت سابق، كشف مخرج المسلسل هوانغ دونغ هيوك، أنه يجري الإعداد لطرح موسم ثان من المسلسل الذي حقق أعلى نسبة مشاهدة على ”نتفليكس“ خلال الخريف الماضي، لكنه توقع ألا ينتهي من كتابة السيناريو قبل نهاية 2024.

وقال كاتب السيناريو المخرج الكوري الجنوبي: ”علي أن أكتب سيناريو الموسم الثاني وآمل أن أنهي عملي بحلول نهاية عام 2024، وفي حال حالفني الحظ سأعرضه على المتابعين بنهاية 2024“.

جاء ذلك، لدى سؤاله عن أعماله المستقبلية أمام متخصصين في المجال خلال المهرجان الدولي للتلفزيون في مدينة كان الفرنسية.

وكان هيوك أبلغ في اليوم السابق كتّاب سيناريو موجودين في المهرجان، أنّه لم يكتب إلا ”ثلاث صفحات“ من نص الموسم الثاني لمسلسله الذي حقق نجاحاً كبيراً بعد عرضه عبر منصة ”نتفليكس“.

ويتحدث مسلسل ”سكويد غايم“، عن مئات من الأشخاص من الفئات الأكثر تهميشاً في كوريا الجنوبية يشاركون بألعاب تقليدية للأولاد بهدف الفوز بمبلغ كبير جداً.

ويُقتل الخاسرون تباعاً في كل لعبة.

وحظي المسلسل الذي ينطوي على عنف كبير بنجاح عالمي، إذ شاهده بعد شهر على بدء عرضه أي في منتصف تشرين الأول/ أكتوبر أكثر من 142 مليون مشترك عبر ”نتفليكس“، أي نحو ثلثي مستخدمي المنصة، وهذه أرقام تبرر الرغبة في تصوير جزء ثان منه.

وكان هوانغ دونغ هيوك كتب عام 2009 المسلسل ليكون فيلماً طويلاً، وأوضح أنّ السيناريو ”بقي على جهاز الكمبيوتر طيلة عشر سنوات“ إذ لم ترغب أي جهة في شرائه قبل منصة ”نتفليكس“ التي أصبحت مُتاحة في كوريا الجنوبية عام 2016.

وأوضح المخرج أنّه واجه معاناةً جراء إعادة صياغة السيناريو التي استغرقت ”سبعة أشهر“، فيما تطلب تصوير المسلسل ”ثمانية أشهر“.

وقال ممازحاً ”كان الأمر بمثابة جحيم. ربما الموسم الثاني سيكون آخر مسلسل لي“.