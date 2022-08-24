الأربعاء 26 محرم 1444 ﻫ - 24 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد نجاح دوم دوم.. العسيلي يطرح أغنية "الدلوعة"

منذ 11 دقيقة
العسيلي

العسيلي

A A A
طباعة المقال

يطرح الفنان العسيلي كليبا جديدا يحمل اسم «الدلوعة»، اليوم الأربعاء، وذلك بعد نجاح أغنية دوم دوم.

وسبق وروج العسيلي للكليب الدلوعة، من خلال نشر بوستر الأغنية عبر “انستغرام”، واحتوى البوستر على موديل تسير أمام العسيلي، وهو ممسك بالشيشة في شارع يحمل اسمه، وكتب على المنشور: الدلوعة غدا.

يذكر أن الفنان محمود العسيلي احتفل بوصول كليب “دوم دوم”، 10 مليون مشاهدة بعد أسبوعين من طرحه على موقع “يوتيوب”.

ونشر العسيلي الأغنية، عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستغرام”، وعلق: “دوم دوم 10 مليون مشاهدة في أسبوعين”.

أغنية “دوم دوم” من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي في أول تعاون له مع الفنان محمود العسيلي، وتوزيع أحمد طارق يحيى.

 

    المزيد من منوعات

    ممفيس ديباي
    تعقّد صفقة انتقال ديباي إلى يوفنتوس بسبب مطالب مادية
    منتخب لبنان الى نهائيات بطولة العالم في كرة السلة
    انتصار جديد... منتخب لبنان الى نهائيات بطولة العالم في كرة السلة
    أفاتار
    بعد 13 عاماً... "أفاتار" في تريلر جديد وعرض محدود في السينمات

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    اليسا وزياد برجي
    شخصية عربية بارزة تدخل على خط الصلح بين زياد برجي واليسا
    اضراب
    اضراب تحذيري جديد يبدأ غدا.. اليكم تفاصيله
    مقياس الطول للاطفال- تعبيرية
    قائمة بالأطعمة التي يمكن أن تساعد في زيادة طول الأطفال