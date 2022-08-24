بعد نجاح دوم دوم.. العسيلي يطرح أغنية "الدلوعة"

يطرح الفنان العسيلي كليبا جديدا يحمل اسم «الدلوعة»، اليوم الأربعاء، وذلك بعد نجاح أغنية دوم دوم.

وسبق وروج العسيلي للكليب الدلوعة، من خلال نشر بوستر الأغنية عبر “انستغرام”، واحتوى البوستر على موديل تسير أمام العسيلي، وهو ممسك بالشيشة في شارع يحمل اسمه، وكتب على المنشور: الدلوعة غدا.

يذكر أن الفنان محمود العسيلي احتفل بوصول كليب “دوم دوم”، 10 مليون مشاهدة بعد أسبوعين من طرحه على موقع “يوتيوب”.

ونشر العسيلي الأغنية، عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستغرام”، وعلق: “دوم دوم 10 مليون مشاهدة في أسبوعين”.

أغنية “دوم دوم” من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي في أول تعاون له مع الفنان محمود العسيلي، وتوزيع أحمد طارق يحيى.