بعد نيويورك.. حكيمي ومبابي في مراكش المغربية

بعد خوض المونديال إلى جانب منتخبي بلديهما، يواصل نجما نادي باريس سان جيرمان، الفرنسي كليان مبابي، والمغربي أشرف حكيمي، أخذ قسط من الراحة. فبعد زيارة مدينة نيويورك الأميركية، مؤخرًا، ذهب الصديقان المقربان إلى مدينة مراكش المغربية.

فقد ذكرت وسائل إعلام مغربية، أن مبابي وحكيمي ارتادا مطعمًا معروفًا في “الحي الشتوي” في مدينة مراكش المغربية التي توصف بعاصمة السياحة في المملكة.

وشمل برنامج أشرف وصديقه، زيارة منطقة طبيعية قرب مراكش تسمى “أكفاي” حيث توجد جبال وهضاب وأنهار، يمكن الاستمتاع بمناظر طبيعية.

ويوجد حكيمي بالمغرب، بينما تستعد مدينة القصر الكبير، شمالي المملكة، لأن تخصه باستقبال حاشد في ملعب المدينة، يوم الثلاثاء، تكريمًا لأدائه في مونديال قطر.

كانت منتخب المغرب قد وصل إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم، في إنجاز عربي وإفريقي غير مسبوق.

هذا وتنحدر والدة أشرف حكيمي، سعيدة موح، من مدينة القصر الكبير، بينما تعود أصول والده إلى مدينة واد زم، في وسط البلاد.

ولم يتضح بعد ما إذا كان مبابي سيحضر حفل تكريم صديقه أشرف في مدينة القصر الكبير، حيث دعت البلدية السكان لأن يحجوا بكثافة لأجل تحية اللاعب واصفة إياه بـ”ابن المدينة البار”.

كان حكيمي ومبابي قد ذهبا، مؤخرا، إلى نيويورك، حيث حضرا مباراة في إطار الدوري المحترف لكرة السلة الأميركي، وسط تحية لهما على شاشة كبرى في الملعب.

وزار اللاعبان ساحة “تايمز سكوير” الشهيرة في نيويورك، وهما يرتديان غطاء للوجه، حتى يستمتعا بوقتهما، من دون أن يتعرضا لإزعاج المعجبين وعدسات الفضوليين.