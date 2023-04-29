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بعد وفاة شقيقه.. أيمن زيدان يدون رسالة حزينة

منذ 4 دقائق
الفنان أيمن زيدان

الفنان أيمن زيدان

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بعد وفاة شقيقه الممثل شادي زيدان وصدمة رحيل الممثل محمد قنوع المفاجئ، دوّن الممثل السوري أيمن زيدان رسالةً حزينة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

في التفاصيل، كتب الممثل أيمن زيدان “كم أنا متعب يا صديقي. ارمِ أحمال حزنك فالحياة يجب أن تستمر. أعرف أن لا شيء يوقف جريان الحياة، ولكن ماذا عن حصى الأحزان الّتي تعرقل مجراها؟ لن يتغير أي شيء فأخيراً ستصب في البحر، عندها سيصير زبد البحر شلالات حزن لا ينضب”.

وتابع أيمن زيدان قائلاً “سأقف على منارة المراكب التائهة وسأصرخ بملء فمي: ترّجل أيها الموت قليلاً عن صهوة أحبتنا”.

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