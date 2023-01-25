الأربعاء 3 رجب 1444 ﻫ - 25 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد وفاة نجله وديع.. جورج وسوف يعلن موعد عودته للغناء

منذ ساعة واحدة
جورج وسوف

جورج وسوف

A A A
طباعة المقال

كشف الفنان جورج وسوف في بيان رسمي عن حقيقة الأنباء التي تم تداولها مؤخرًا بشأن اعتزال جورج وسوف عقب وفاة نجله وديع قبل أسابيع، مشيرا إلى أنه سيغني له

وقال وسوف في بيان صادر عن مكتبه اليوم الأربعاء، إنه “يشكر كل من واساه ووقف الى جانبه في هذه المرحلة الأليمة ويعتذر عن إلغاء مشاركته في المناسبات والمهرجانات والحفلات التي كانت مقررة في شهر يناير وفبراير؛ نظرًا للظروف التي يمر بها”.

وأضاف: “بما أن الأغنية تبقى عند أبو وديع أصدق تعبير عن وجعه، سيكون له قبل كل شيء موعد مع أغنية لابنه الراحل وديع”.

وتابع البيان: “على أن يعاود العمل وفق التزاماته مع نهاية فبراير مقدراً محبيه ومتابعيه الذين غمروه بعاطفة نبيلة لن ينساها وطالباً من الله ان يُبعد هذه المصائب عن الجميع”.

وتوفي مطلع الشهر الجاري، وديع جورج وسوف، بعد ساعات من نقله إلى العناية المركزة في مستشفى “مار يوسف” بالدورة في لبنان، حيث كان في حالة حرجة، بعد تعرضه لمضاعفات خطيرة بعد إجرائه عملية “تكميم معدة”.

    المزيد من منوعات

    جاستن بيبر
    جاستن بيبر يبيع تاريخه الموسيقي بأكثر من 200 مليون دولار
    كيم كارداشيان
    كيم كارداشيان تقاضي معجبًا أرسل لها خاتمًا من الألماس
    تومي بول
    الأمريكي تومي بول يتأهل للدور قبل النهائي في أستراليا المفتوحة

    الأكثر قراءة

    مشهد من الفيديو الترويجي
    مقطع مرعب.. سيّدة ترى زوجها المتوفّى في فيديو ترويجيّ لأحد المطاعم
    رفعت "حكمة اللقاء" بطاقة بيضاء لأول مرة في تاريخ المستديرة
    بالفيديو.. رفع أوّل "بطاقة بيضاء" في تاريخ كرة القدم
    الطفل تيدي هوبس
    "يقرأ بسبع لغات".. ابن الـ 3 أعوام يحظى بعضوية جمعية لـ "خارقي الذكاء"