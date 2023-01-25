بعد وفاة نجله وديع.. جورج وسوف يعلن موعد عودته للغناء

كشف الفنان جورج وسوف في بيان رسمي عن حقيقة الأنباء التي تم تداولها مؤخرًا بشأن اعتزال جورج وسوف عقب وفاة نجله وديع قبل أسابيع، مشيرا إلى أنه سيغني له

وقال وسوف في بيان صادر عن مكتبه اليوم الأربعاء، إنه “يشكر كل من واساه ووقف الى جانبه في هذه المرحلة الأليمة ويعتذر عن إلغاء مشاركته في المناسبات والمهرجانات والحفلات التي كانت مقررة في شهر يناير وفبراير؛ نظرًا للظروف التي يمر بها”.

وأضاف: “بما أن الأغنية تبقى عند أبو وديع أصدق تعبير عن وجعه، سيكون له قبل كل شيء موعد مع أغنية لابنه الراحل وديع”.

وتابع البيان: “على أن يعاود العمل وفق التزاماته مع نهاية فبراير مقدراً محبيه ومتابعيه الذين غمروه بعاطفة نبيلة لن ينساها وطالباً من الله ان يُبعد هذه المصائب عن الجميع”.

وتوفي مطلع الشهر الجاري، وديع جورج وسوف، بعد ساعات من نقله إلى العناية المركزة في مستشفى “مار يوسف” بالدورة في لبنان، حيث كان في حالة حرجة، بعد تعرضه لمضاعفات خطيرة بعد إجرائه عملية “تكميم معدة”.