بعد 13 عاماً... "أفاتار" في تريلر جديد وعرض محدود في السينمات

حقق فيلم “​Avatar​” نجاحاً باهراً عام 2009، فحصل على لقب ثاني أعلى إرادات على الإطلاق بعد فيلم “Gone with the Wind” بإجمالي يزيد عن 3 مليار دولار.

إنما بعد الإعلان عن عرض موسم الثاني للفيلم تحت عنوان “Avatar: The Way of Water” التي سيبدأ عرضه في 16 كانون الاول، في دور السينما، وبعد أكثر من عقد على عرض الفيلم الأول، يصعب على المشاهد أن يتذكر الأحداث، لذا سيتم عرضه في السينما، بدءًا من 23 أيلول، أما في الوقت الحالي حذفت Disney+ الفيلم من على خدمة البث.

وانتهت شركة ديزني من تصوير الجزأين الثاني والثالث من سلسلة Avatar، بعد فترة قليلة من الإعلان عن إنتاجهما، لاستغلال نجاح الجزء الأول غير المسبوق، ويخرجهما الكندي جيمس كاميرون أيضا.

ومن المقرر أن تمتد السلسلة إلى 5 أجزاء، لكن مواعيد طرحهم ستتغير بمرور الوقت وفق ما تسمح به جائحة كورونا، ودارت أحداثه في (القمر الفريد باندورا) الذي يكتشف مجموعة من البشر احتوائه على معدن فائق الأهمية من الناحية الاقتصادية، يقومون بتنفيذ خطة محكمة لغزوه على الفور.

يذكر أنه نال فيلم Avatar الذي طرح عام 2009 من إخراج جيمس كاميرون العديد من ترشيحات وجوائز الأوسكار، بلغت 9 ترشيحات، بما فيها أفضل صورة وأفضل إخراج.