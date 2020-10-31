بعد 17 عاماً من بدء البناء… مصر تفتتح ثلاثة متاحف

بتكلفة بلغت 64 مليون دولار، افتتحت مصر، السبت، متحفي شرم الشيخ وكفر الشيخ ومشروع ترميم متحف المركبات الملكية بالقاهرة.

وبهدف تنشيط ودعم قطاع السياحة، أحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية، قامت مصر خلال السنوات القليلة الماضية في إنشاء متاحف جديدة وتكثيف بعثات التنقيب عن الآثار

وقال وزير السياحة والآثار خالد العناني في كلمة بمدينة شرم الشيخ المطلة على البحر الأحمر خلال احتفال حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي إن المشروعات الواقعة بثلاث محافظات مختلفة والتي توقف العمل بها في عام 2011 تمت بتكلفة وتمويل مصري.

وأضاف أن العمل بدأ بمتحف شرم الشيخ في محافظة جنوب سيناء عام 2003 وتوقف في 2011 إلى أن تم استكماله مؤخرا بتكلفة 812 مليون جنيه.

وأشار إلى أن المدينة تشتهر بالسياحة الشاطئية والسفاري والرياضات البحرية لكن وجود المتحف الآن سيضيف عامل جذب جديدا للسائحين.

ويقع المتحف على مساحة 192 ألف متر مربع ويتكون من ست قاعات عرض ومبنى إداري ومبنى للمطاعم ومساحة للمتاجر ومسرح مكشوف واستراحة للعاملين.

ويعرض نحو 5200 قطعة أثرية من العصور المصرية القديمة واليونانية والرومانية وغيرها.

كما تتطلع مصر إلى افتتاح المتحف المصري الكبير بالقرب من أهرامات الجيزة في 2021، وهو أيضا مشروع يجري العمل عليه منذ سنوات طويلة.