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بعد 18 سنة من وفاته..مفاجأة عند فتح قبر الفنان علاء ولي الدين

11 - فبراير - 2021
الفنان الراحل علاء ولي الدين

الفنان الراحل علاء ولي الدين

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كشف شقيق الفنان المصري الراحل، علاء ولي الدين، عن مفاجأة في الذكرى الـ18 على وفاته، التي توافق اليوم الخميس.

وأكد معتز ولي الدين أنه عندما شرع لنقل جثمان شقيقه علاء ولي الدين من مقابر مدينة نصر إلى مقابر الأسرة في منطقة السيدة عائشة، فوجئ بعد فتح المقبرة بأنه كما هو بعد مرور 18 عاما على وفاته، بحسب صحيفة “اليوم السابع” المصرية.

وأوضح شقيق علاء ولي الدين أن مقابر الأسرة في منطقة السيدة عائشة من الأساس، أما مقابر مدينة نصر فهي مقبرة شخصية لعلاء ولي الدين.

وتابع أنه قام بنقل كذلك جثامين شقيقه الراحل خالد ووالدتهما أيضا من مقبرة مدينة نصر إلى مقابر الأسرة، عندما قام بنقل جثمان شقيقه الفنان علاء ولي الدين.

وتوفي علاء ولي الدين في 11 فبراير/ شباط عام 2003 عن 40 عاما، وذلك في أول أيام عيد الأضحى عقب أدائه لصلاة العيد.

وسببت وفاة علاء ولي الدين صدمة كبيرة لأصدقائه في الوسط الفني، والذي كان رفيق درب فناني الكوميدي، محمد هنيدي وأشرف عبد الباقي.

ولمع الراحل علاء ولي الدين في العديد من الأفلام، منها “الناظر” و”ابن عز” و”عبود على الحدود”.

ولم يمهل القدر ولي الدين استكمال تصوير آخر أفلامه السينمائية بعنوان “عربي تعريفة”، الذي تشاركه بطولته الفنانة حنان ترك، ومن إخراج عمرو عرفة.

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