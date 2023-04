بعد 18 عاما.. مارسيلو يفوز ببطولة "كاريوكا" مع فلومينزي

يبدو أع عشق تحقيق الألقاب لا ينتهي عند النجم البرازيلي مارسيلو، فقائد ريال مدريد الإسباني الأسبق ولاعب فلومينزي البرازيلي الحالي، لمنصات التتويج مع فريقه الحالي للمرة الأولى منذ 18 عاما.

ورحل مارسيلو عن فلومينزي في عام 2006 صوب ريال مدريد، الذي ظل يدافع عن ألوانه حتى نهاية الموسم الماضي 2021-2022.

وانتقل مارسيلو إلى أولمبياكوس اليوناني في صيف 2022 ليرحل عن الفريق بعد خوض 10 مباريات فقط سجل خلالها 3 أهداف في الدور الأول للموسم الحالي 2022-2023.

وحقق مارسيلو بطولة الدوري البرازيلي “كاريوكا” لعام 2023 للمرة الثانية في تاريخه مع الفريق بعد نسخة 2005، لتصبح ثالث بطولة له مع النادي بجانب كأس ريو 2005.

وتمثل بطولة “كاريوكا” بطولة الدوري في ولاية ريو دي جانيرو البرازيلية ويعتبر فلامينغو وفلومينزي هما الأكثر منافسة على اللقب.

Marcelo scores his first goal for Fluminense.

