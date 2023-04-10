بعد 18 عاما.. مارسيلو يفوز ببطولة "كاريوكا" مع فلومينزي

يبدو أع عشق تحقيق الألقاب لا ينتهي عند النجم البرازيلي مارسيلو، فقائد ريال مدريد الإسباني الأسبق ولاعب فلومينزي البرازيلي الحالي، لمنصات التتويج مع فريقه الحالي للمرة الأولى منذ 18 عاما.

ورحل مارسيلو عن فلومينزي في عام 2006 صوب ريال مدريد، الذي ظل يدافع عن ألوانه حتى نهاية الموسم الماضي 2021-2022.

وانتقل مارسيلو إلى أولمبياكوس اليوناني في صيف 2022 ليرحل عن الفريق بعد خوض 10 مباريات فقط سجل خلالها 3 أهداف في الدور الأول للموسم الحالي 2022-2023.

وحقق مارسيلو بطولة الدوري البرازيلي “كاريوكا” لعام 2023 للمرة الثانية في تاريخه مع الفريق بعد نسخة 2005، لتصبح ثالث بطولة له مع النادي بجانب كأس ريو 2005.

وتمثل بطولة “كاريوكا” بطولة الدوري في ولاية ريو دي جانيرو البرازيلية ويعتبر فلامينغو وفلومينزي هما الأكثر منافسة على اللقب.

Marcelo scores his first goal for Fluminense. Class is permanent.🤍 pic.twitter.com/0Q7wKnIsju — Mikael Madridista (@MikaelMadridsta) April 9, 2023

ووصل فلومينيزي إلى 33 بطولة لكاريوكا بلقب 2023، ليقترب من الرقم القياسي لفلامنغو صاحب الـ37 لقبا.

وشارك مارسيلو في فوز فلومينزي 4-1 على فلامنغو في إياب نهائي بطولة “كاريوكا” يوم الأحد، لينجح في تسجيل هدفه الأول مع فريقه خلال الشوط الثاني.

وباتت مباراة فلامينغو هي ثاني مباراة يخوضها ظهير ريال مدريد مع فريقه الحالي بعد فوز 3-1 على سبورتنج كريستالفي كوبا ليبارتادورس يوم الخميس الماضي.

عدد ألقاب مارسيلو

توج مارسيلو بكم كبير من البطولات على مدار مشواره الكروي مع ريال مدريد وفلومينزي ومنتخب البرازيل.

وحقق مارسيلو 25 بطولة مع ريال مدريد على مدار الفترة من 2006 إلى 2022 ليصبح الأكثر تتويجاً بالبطولات في تاريخ “الملكي”.

وتوج مارسيلو بـ5 بطولات لدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد و6 ألقاب لليغا ولقبين لكأس الملك و5 بطولات للسوبر المحلي و4 للسوبر القاري و4 بطولات لكأس العالم للأندية.

وحقق مارسيلو لقباً وحيداً مع منتخب البرازيل هو كأس العالم للقارات عام 2013، بينما توج مع فلومينزي إلى 3 بطولات، ليصل إلى 29 لقبا إجمالاً.