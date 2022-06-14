الثلاثاء 15 ذو القعدة 1443 ﻫ - 14 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد 20 عاماً.. شيرين عبد الوهاب تعود بـ لوك بوى جيرل

منذ 13 دقيقة
شيرين عبدالوهاب

شيرين عبدالوهاب

A A A
طباعة المقال

ظهرت المطربة شيرين عبد الوهاب مؤخراً مع الشاعر أيمن بهجت قمر والموزع طارق مدكور، حيث يحضر الثلاثي عدة أغاني جديدة من المقرر طرحها قريباً، ونشرقمر صورة جمعته مع شيرين ومدكور عبر صفحته الشخصية على فيس بوك، وأكد على تعاون في أغانى جديدة.

نشر ايمن بهجت قمر صورة جمعته مع شيرين والمزع طارق مدكور عبر صفحته الشخصية على فيس بوك

نشر ايمن بهجت قمر صورة جمعته مع شيرين والمزع طارق مدكور عبر صفحته الشخصية على فيس بوك

شيرين ظهرت بقصة شعر “بوى جيرل” الشهيرة، التي تحبها وتحب الظهور بها، حيث ظهرت بتلك القصة منذ 20 عاماً وتحديد في 2003 عندما قدمت أغنية “جرح تانى” والتي كانت سبب في شهرتها مع المنتج نصر محروس، ومن وقتها وانطلقت شيرين بتلك القصة، وقلدتها العديد من المطربات والممثلات.

 

وكانت شيرين قد أثارت الجدل الأيام الماضية، بعدما أعلنت عبر خاصية الاستوري، عبر حسابها الرسمي على تطبيق الصور والفيديوهات انستجرام أنها ندمت على أغنية ماتجرحنيش، وهو المر الذى اغضب الشاعر بهاء الدين محمد، حيث أنه من كتب الاغنية .

شيرين تعود الى "لوك" اول اغنية لها عام 2003

شيرين تعود الى “لوك” اول اغنية لها عام 2003

ورد عليها بهاء الدين محمد من خلال حسابه الرسمي فيس بوك قائلاً: مش متعود أرد على أي حد، لكن لما حد يتجاوز حدوده لازم يقف مكانه ويعرف إنه مهما اتعود يغلط لازم ييجي عند بعض الأسماء ويحاسب ويخلى باله وخاصة لما حد في كل كارثة يدافع عنها.

    المزيد من منوعات

    منتخب كوريا الجنوبية
    هزيمة قاسية لمنتخب مصر أمام كوريا الجنوبية
    السيد ديفيد فينابلز المتهم بقتل زوجته
    أخفى جريمته 40 عامًا.. بريطاني قتل زوجته وأفلت من القانون
    شواميني
    شواميني يفجر مفاجأة.. مبابي حاول إقناعي برفض عرض ريال مدريد

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الحدود الجنوبية
    إسرائيل تهدّد بالحرب... سنقصف لبنان بشكل غير مسبوق!
    حقل كاريش
    خبير يكشف المردود المالي المتوقع من حقل كاريش
    وباء
    وباء يهدد لبنان... أعلنوا حال طوارئ صحيّة!