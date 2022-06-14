بعد 20 عاماً.. شيرين عبد الوهاب تعود بـ لوك بوى جيرل

ظهرت المطربة شيرين عبد الوهاب مؤخراً مع الشاعر أيمن بهجت قمر والموزع طارق مدكور، حيث يحضر الثلاثي عدة أغاني جديدة من المقرر طرحها قريباً، ونشرقمر صورة جمعته مع شيرين ومدكور عبر صفحته الشخصية على فيس بوك، وأكد على تعاون في أغانى جديدة.

شيرين ظهرت بقصة شعر “بوى جيرل” الشهيرة، التي تحبها وتحب الظهور بها، حيث ظهرت بتلك القصة منذ 20 عاماً وتحديد في 2003 عندما قدمت أغنية “جرح تانى” والتي كانت سبب في شهرتها مع المنتج نصر محروس، ومن وقتها وانطلقت شيرين بتلك القصة، وقلدتها العديد من المطربات والممثلات.

وكانت شيرين قد أثارت الجدل الأيام الماضية، بعدما أعلنت عبر خاصية الاستوري، عبر حسابها الرسمي على تطبيق الصور والفيديوهات انستجرام أنها ندمت على أغنية ماتجرحنيش، وهو المر الذى اغضب الشاعر بهاء الدين محمد، حيث أنه من كتب الاغنية .

ورد عليها بهاء الدين محمد من خلال حسابه الرسمي فيس بوك قائلاً: مش متعود أرد على أي حد، لكن لما حد يتجاوز حدوده لازم يقف مكانه ويعرف إنه مهما اتعود يغلط لازم ييجي عند بعض الأسماء ويحاسب ويخلى باله وخاصة لما حد في كل كارثة يدافع عنها.