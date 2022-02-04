بعد 25 دقيقة من اقلاعها… طائرة تعود الى القاهرة بسبب راكب سعودي

عادت طائرة إلى مطار القاهرة الدولي، بعد 25 دقيقة من إقلاعها إلى مطار الدمام السعودي وذلك لإنقاذ راكب أصيب بأزمة صحية مفاجئة.

وبحسب ما نقلته شبكة “سي إن إن”، نقلا عن التلفزيون المصري، اضطر قائد طائرة شركة “فلاي ناس” الخاصة، المتجهة إلى الدمام للعودة مجددا إلى المطار بعد 25 دقيقة من إقلاعه وذلك لإنقاذ راكب سعودي أصيب بأزمة مرضية مفاجئة.

وعاودت الطائرة الإقلاع بعد تأخر ساعتين عن موعدها الأصلي، وتم نقل الراكب السعودي إلى إحدى المستشفيات المصرية.

وكان قائد الطائرة رقم 895، قد أرسل إخطارا لبرج المراقبة في مطار القاهرة يطلب السماح له بالعودة وإعداد فريق طبي لإنقاذ الراكب السعودي “نواف.م” مواليد 1986، على إثر إصابته بأزمة صحية مفاجئة.