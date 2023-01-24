الثلاثاء 2 رجب 1444 ﻫ - 24 يناير 2023 |
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بعد 3 سنوات.. دار ربيع كيروز تعود لعروض الأزياءفي باريس

منذ 4 دقائق
عرض أزياء

عرض أزياء

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عادت دار ربيع كيروز للمشاركة في عروض الأزياء الراقية للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات بعرض مجموعة متنوعة في باريس أمس الاثنين.

وشملت مجموعة المصمم اللبناني فساتين سهرة أنيقة وبدلات.

واتسمت المجموعة بتطريز حول الخصر والرقبة. وجاء معظم الإطلالات بألوان منفردة مثل العاجي أو الأسود أو الأصفر الزاهي.

وقال للصحفيين بعد العرض “بالنسبة لي الأزياء الراقية ليست أسلوبا واحدا ولا موقفا واحدا .. إنها الخبرة”.

وقال كيروز إنه منذ ظهور الجائحة بدأ يهتم بدور الملابس في توفير الحماية والتي قدمها في رداءات وسترات وفساتين تغطي الجسد بالكامل.

أقيم العرض في اليوم الأول من أسبوع الموضة في باريس والذي يستمر حتى يوم الخميس ويضم أرقى دور الأزياء مثل كريستيان ديور وشانيل.

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