بعد 30 عامًا..أندرتيكر يودع عالم المصارعة الحرة

أعلن أسطورة المصارعة الحرة عبر التاريخ أندرتيكر إنهاء مسيرة استمرت 30 عاما في عالم المصارعة الحرة ، وذلك في الحلقة الأخيرة من فيلمه الوثائقي الذي جاء بعنوان The Last Ride .. The Undertaker.

وسيقام الوداع الأخير للـ”الحانوتي” ضمن فعالية “سرفايفر سيريس” التابعة لمنظمة المصارعة “دبليو دبلوي إي”، الأحد 22 نوفمبر، ليتوج بذلك مسيرة أسطورية في حلبات المصارعة الحرة استمرت لمدة 30 سنة.

ويعد أندرتيكر، وهو لقبه الذي يعني “الحانوتي”، أحد أكثر النجوم شهرة في تاريخ “WWE”، حيث ظهر أول مرة في منافسات “سرفايفر سيريس” في 22 نوفمبر 1990.

ومنذ ظهوره الأول مع “Brother Love” في مباراته التي نالت اهتماماً هائلاً في مواجهة إي هي ستايلز في ريسلمانيا هذا العام، شارك أندرتيكر في بعض من أعظم المباريات في التاريخ في مواجهة أبرز المشاهير في الحلبة، مثل هالك هوغان، وريك فلير، وتريبل إتش، وشون مايكلز، وميك فولي، وحقق عدة بطولات WWE؛ وحافظ على مسيرة مذهلة دون هزائم في ريسلمانيا استمرت لمدة 21 سنة.

وكجزء من وداع أندرتيكر الأخير والذكرى الثلاثين لمشاركته في المنافسات، تحتفل WWE بثلاثين عاما من “الرجل الميت” طوال شهر نوفمبر، وتتضمن الفعاليات عرض مجموعة من الأفلام الوثائقية التي أطلقت مؤخرا.

وتتضمن الفعاليات أيضا تقديم مجموعات صور ومقاطع فيديو وأفلام خاصة بأندرتيكر على موقع WWE، بالإضافة إلى تحدي أندرتيكر على تيك توك، وفيلتر خاص بسناب شات، وعدسة على سنابشات.

وبالإضافة إلى الوداع الأخير للمصارع أندرتيكر، فإن سلسلة “WWE Survivor Series” ستكون إحدى أهم الأمسيات لهذا العام، حيث يتنافس نجوم راو في مواجهة نجوم سماكداون، وستكون أبرز المنافسات بين المصارعين رومان رينز وراندي أورتون.