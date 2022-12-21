الأربعاء 27 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 21 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد 32 عاما.. الكشف عن سر خطير بفيلم Home Alone يمكن ان يغير مجرى أحداثة

منذ 35 دقيقة
بوستر فيلم Home Alone

بوستر فيلم Home Alone

A A A
طباعة المقال

مع الدخول في ديسمبر وهو شهر عيد الميلاد لا يمكن لنا الاحتفال من دون الفيلم الأميركي Home Alone، ويشاهد الفيلم معظم عشاق السينما كل عام في احتفالات رأس السنة منذ حوالي 32 عاما منذ أن عرض للمرة الأولى عام 1990.

وقبل أعياد الميلاد لعام 2022 تداول عدد من رواد “تيك توك” مقطعًا من الفيلم، أكدوا من خلاله أن ترك الطفل في المنزل كان متعمّدًا، وذلك بعد أن لاحظوا وجود تذكرة سفر “كيفين” ملقاة في سلة المهملات.

وتداول رواد مواقع التوصل صورة تذكرة سفر كيفين ملقاة داخل سلة القمامة، مما يفتح البابا أمام تفاصيل جديدة قد تقدم رؤية مختلفة منطقية للأحداث قد تغير قصة الفيلم تمامًا أو تفتح شهية المنتج لجزء جديد من الفيلم يبنى عليها دراما جديدة شائقة كالجزء الأول.

وقال رواد “تيك توك” إن بيتر والد كيفين تقصَّد تركه في المنزل وخطط للأمر برمته، إذ رمى تذكرته في القمامة، حتى لا يلاحظ أحد غيابه في المطار لاحقًا.

وأضافوا “خلال حملة التنظيف التي أجراها الأب بيتر بعد “وليمة البيتزا”، تمر لقطة له وهو يرمي كومة من المناديل الورقية في صندوق المهملات، الذي يظهر في قعره تذكرة طيران حمراء تعود للخطوط الجوية الأميركية، مكتوب عليها اسم “كيفين” بخط اليد”.

والفيلم عُرض للمرة الأولى في نهاية عام 1990، بطولته الطفل “كيفين” وهو الممثل الأميركي “ماكولي كولكن” ووصلت إيراداته لأكثر من 476 مليون دولار، واحتفظ بالرقم القياسي لأعلى أرباح فيلم كوميدي على الإطلاق.

    المصدر :
  • العربية

المزيد من منوعات

آندي موراي وشريكه جو سالسيبري
آندي موراي: سأعتزل اللعبة إذا تعرضت لإصابة خطيرة أخرى
انغام
بعد أزمتها الصحية.. أنغام تقدم أولى حفلاتها الغنائية في السعودية
هاني شاكر
بعد استقالته من الموسيقيين.. انتعاشة فنية لـ هاني شاكر

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

رامي عياش وزوجته داليدا
بالفيديو.. رامي عياش يستقبل مولودته الجديدة
رامي مخلوف
رامي مخلوف للسوريين: حدث كبير سيتحدث عنه العالم وسيبهركم
ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار
جنون دولار السوق السوداء مستمر.. رقم قياسي جديد!