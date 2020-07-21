بعد 34 عام..مجلة كيو الموسيقية البريطانية تتوقف عن الصدور

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منذ أن اجتاح كورونا البلاد، تغير وجه العالم وملامحه، وتبدلت معه موازين القوى. جائحة استطاعت الإطاحة باقتصادات أهم دول العالم، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل جنوني بعد تدهور الوضع المالي بسبب التوقف عن العمل، وراحت بعض المؤسسات للتوقف بشكل نهائي بسبب الضيق الاقتصادي، الناتج عن كورونا

أسرعت جائحة فيروس كورونا من التراجع في قطاع الإعلام مما أجبر المطبوعة على وقف عملياتها. حيث تتوقف مجلة كيو الموسيقية البريطانية عن الصدور بعد 34 عاما فيما.

وأعلن تيد كيسلر، رئيس تحرير المجلة الشهرية، إغلاقها في تغريدة على حسابه على تويتر قائلا إن الجائحة أضرت بنشاط المجلة.

ومجلة كيو هي أحدث وسيلة في صناعة الإعلام والنشر تتأثر بالجائحة. فسبق أن أعلنت شركة (ريتش بي.إل.سي) البريطانية الناشرة للصحف وهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.ٍسي) في الآونة الأخيرة عن سلسلة من خفض الوظائف.

وقال كيسلر في رسالة بالعدد الأخير ”علي أن أعتذر بشدة لفشلي في ضمان استمرار كيو.. لقد كانت العمليات ضعيفة طوال فترتي، ولجأنا لطرق مختلفة كي نبقى في سوق نشر تنطوي على تحديات ومصاعب جمة. لكن كوفيد-19 جاء فقضى على ذلك كله“.

وسيصدر العدد الأخير يوم 28 يوليو تموز.

وكانت مجموعة باور ميديا ومقرها ألمانيا، وهي الشركة الأم لكيو، قد عرضت المجلة الموسيقية للبيع في مايو أيار الماضي بعد تراجع حاد في المبيعات وإيرادات الإعلانات أثناء الجائحة.

وقالت المجموعة إن مجلة مودرن كلاسيك ستتوقف أيضا عن العمل لأن الشركة لم تتمكن من العثور على مشترين جدد للمطبوعتين.

كان الصحفيان في مجال الموسيقي مارك إلين وديفيد هيبوورث قد أسسا مجلة كيو عام 1986 لتنطلق إلى عالم الشهرة بعد ذلك من خلال موضوعاتها المطولة عن نجوم الروك البريطانيين.

يحوي عدد المجلة الأخير الذي يحمل اسم ”مغامرات مع الأساطير من 1986 إلى 2020“ بعضا من أفضل المقابلات التي أجرتها المجلة، ومنها مع ديفيد باوي وجوني ميتشل وبرينس.