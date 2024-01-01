بعد 5 سنوات من الخلاف.. قبلات وأحضان بين أصالة وأنغام

بعد خلاف استمر لحوالي 5 سنوات، تصالحت الفنانة المصرية أنغام مع زميلتها السورية أصالة، وذلك خلال وجودهما في الرياض، لإحياء حفل ليلة نجمات العرب، أمس الأحد 31\12\2023.

وفي فيديو تداولته منصات التواصل الاجتماعي بشكل واسع، ظهرت النجمتان وهما تتبادلان الأحضان والقبلات وسط صوت الزغاريد والتصفيق، بحضور الفنانة اللبنانية إليسا، والرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، سالم الهندي.

كما أظهر مقطع فيديو آخر لحظة خروج أنغام من المسرح وهي تمسك بيد أصالة في إشارة إلى ذوبان الجليد بينهما.

وكانت بداية الخلاف بين النجمتين منذ عام 2019، بعد زواج أنغام من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، الذي كان زوج ابنة شقيقة طارق العريان، حيث شنت أصالة هجوما حاداً عليها.

وقالت أصالة: “أنا لا أتسامح في خراب البيوت، فمهما كان الحب والعشق، يوجد أطفال وبيت قائم”، في إشارة منها إلى زوجة زوج أنغام الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم الأولى وأطفاله منها.

وردت أنغام بشكل غير مباشر، على أصالة، بعدما صرحت الأخيرة أنها تحاول الاتصال بالنجمة المصرية 5 مرات ومراسلتها ولكن من دون جدوى.

وأوضحت أنغام أنها لم تتقبل المصالحة كون ما قامت به أصالة إساءة متعمدة بحقها، وليست خطأ بسيطا غير مقصود، مشيرة إلى أنها لو شعرت بالعكس لسامحتها من دون تردد وفتحت صفحة جديدة معها.