بعد 52 عاماً.. حصل أخيراً على الشهادة

حصل طالب بريطاني على الشهادة الجامعية أخيراً بعد أن أمضى نحو 52 عاماً في مشواره الأكاديمي وهو يدرس ويمارس البحث العلمي حتى وصل إلى مبتغاه أخيراً وهو في السادسة والسبعين من العمر.

وحصل الطالب نيك أكستين (76 عاماً) على شهادة الدكتوراه أخيراً من جامعة “بريستول” في بريطانيا، حيث بدأ مشواره الأكاديمي لنيل الشهادة في العام 1970 بأطروحته حول علم الاجتماع الرياضي التي قدمها في جامعة “بيتسبرغ” بالولايات المتحدة، ولكن بعد خمس سنوات عاد إلى بريطانيا دون أن يكمل شهادة الدكتوراه.

وبحسب التقارير التي نشرتها وسائل الإعلام المحلية في لندن، فقد واصل أكستين دراسته الجامعية العليا في بريطانيا إلى أن منحته جامعة بريستول درجة دكتوراه مؤخراً في الفلسفة، حيث حصل على الشهادة بحضور زوجته كلير أكستين وحفيدته فريا البالغة من العمر 11 عاماً.

وحصل نيك أكستين على منحة فولبرايت الدراسية المرموقة، لكنه قال إن أبحاثه كانت “صعبة للغاية”، وأضاف: “بعض المشاكل كبيرة لدرجة أنها تستغرق أفضل جزء من العمر لتلتف حولها. إنهم بحاجة إلى تفكير طويل وصعب”، وتابع: “هذا استغرق مني 50 عاماً”.

ويعتبر بحث الدكتور أكستين نظرية جديدة لفهم السلوك البشري، ويستند إلى القيم التي يحملها كل شخص والتي يعتقد الدكتور أكستين أن لديها القدرة على تغيير وجهة نظر علم النفس السلوكي.

وأكستين حالياً أب لاثنين وجد لأربعة أطفال، وبدأ دراسته الجامعية في ليدز عام 1967.

ويتذكر أكستين قائلاً: “كانت لا تزال قوة الزهور وكان هناك إحساس ثوري، لقد كان وقت حرب فيتنام وباريس وبراغ واعتصامات الطلاب”.

وتابع: “كان جاك سترو رئيساً لاتحاد الطلاب في ليدز، أصبح علم الاجتماع وعلم النفس فجأة من الموضوعات التي ازدهرت، وذهبت لدراستها لأنني أردت أن أفهم الناس”.

وقال الدكتور أكستين إنه أحب وقته كطالب ناضج في جامعة بريستول بين عامي 2016 و 2022.

وأضاف: “كان جميع طلاب الدراسات العليا في الفلسفة في الثالثة والعشرين تقريباً، لكنهم قبلوني كواحد منهم”. وتابع: “إنهم أناس أذكياء مملوؤن بالأفكار وقد أحببت التحدث معهم”.