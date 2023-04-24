بعد 6 أشهر من الانفصال... هل عادت نسرين طافش إلى زوجها؟

يبدو أن العلاقة العاطفية بين نسرين طافش وطليقها الدكتور شريف الشرقاوي شهدت تحسنًا خلال الأيام الأخيرة، وذلك بعد عودة متابعة بعضهما البعض عبر “إنستغرام” وذلك بعد طلاقهما في شهر تشرين الثاني الماضي.

وقالت مصادر مقربة من نسرين طافش إنها عادت إلى زوجها شريف الشرقاوي مُجددًا، وذلك بعد حل جميع الخلافات والمشاكل التي تسببت في انفصالهما، ومن المقرر الإعلان عن التفاصيل كافة خلال الفترة القليلة المقبلة.

وعودة طافش إلى زوجها بدأت تأخذ شكلاً معلناً للجمهور، حيث علقت على إحدى صوره على “إنستغرام” أخيرًا بقولها: “بحبك يا بيبي”، ليرد عليها قائلاً: “ملكتي أنتِ”.

وكان شريف الشرقاوي كشف في وقت سابق عن طلاقه في تشرين الثاني الماضي بعد سؤال من إحدى المتابعات عبر “إنستغرام”، والتي قالت فيه: “فين نسرين طافش؟… اتطلقتوا؟”، ليرد عليها بقوله: “تم الطلاق بسلام وأنا أحترمها كإنسانة… وعدم الاتفاق شيء طبيعي جدًا بين البشر… المهم هو السلام والاحترام”.