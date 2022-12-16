بعد 60 عامًا.. عينُ فرنسا على إنجاز "جيل البرازيل الذهبي"

على الرغم من الغيابات والإصابات، نجحت فرنسا في بلوغ النهائي الثاني على التوالي، لتلعب من أجل اللقب الثالث في مونديال قطر 2022، بعد أن توجت بمونديال 2018 في روسيا، وكسرت بذلك كل التوقعات التي رجحت خروجها المبكر، بسبب افتقادها لعدد من اللاعبين البارزين في صفوف منتخب “الديكة”.

أرقام تاريخية

_ بلغ منتخب فرنسا نهائي كأس العالم للمرة الرابعة في آخر 7 نسخ، ليصبح أكثر المنتخبات تحقيقًا لهذا الإنجاز منذ 1998.

_ لم يعرف منتخب فرنسا الطريق إلى نهائي كأس العالم قبل أن يستضيف البطولة عام 1998 ووقتها حقق اللقب على حساب البرازيل.

_ شاركت فرنسا في النهائي 3 مرات قبل مونديال قطر 2022، فازت مرتين وخسرت في مرة وحيدة.

_ الخسارة الوحيدة لفرنسا في نهائي كأس العالم كانت عام 2006 على يد المنتخب الإيطالي بركلات الترجيح.

_ الفوز الأخير لفرنسا في نهائي كأس العالم يعود إلى النسخة السابقة في روسيا عام 2018.

_ لم ينجح أي فريق في الفوز بكأس العالم مرتين متتاليتين منذ 60 عامًا، عندما توج الجيل الذهبي للبرازيل بالبطولة عام 1962 بعد فوزه باللقب ذاته عام 1958.

_ منتخب إيطاليا كان أول فريق يفوز بكأس العالم مرتين متتاليتين عامي 1934 و1938، ولم يكرر أي فريق نفس الإنجاز باستثناء البرازيل بعد 24 عاما.

_ عند فوز الأرجنتين (منافس فرنسا في نهائي 2022) باللقب الثاني في تاريخها عام 1986، كانت فرنسا لم تفز بأي لقب ولم تتأهل للنهائي بعد، لكن الآن تساوى الفريقان برصيد بطولتي كأس عالم لكل منهما.