بعشرة لاعبين.. إنتر ميلان يتجرع الهزيمة أمام إمبولي

حرز توماسو بالدانتسي هدفا في الشوط الثاني ليمنح إمبولي الفوز 1-صفر على مضيفه إنتر ميلان في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم ويضع حدا لسجل منافسه الخالي من الهزيمة في سبع مباريات بجميع المسابقات (الاثنين 23-1-2023).

وقفز إمبولي، الذي لم ينتصر على إنتر منذ أبريل نيسان 2006، إلى المركز التاسع برصيد 25 نقطة من 19 مباراة.

بينما بقي إنتر في المركز الثالث وله 37 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف ميلان ثاني الترتيب والذي يحل ضيفا على لاتسيو غدا الثلاثاء.

وأكمل إنتر، الذي فاز 3-صفر على غريمه ميلان ليحرز كأس السوبر الإيطالية يوم الأربعاء الماضي، المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد القائد ميلان سكرينيار قبل خمس دقائق من الاستراحة لحصوله على الإنذار الثاني.

وكاد نيكولو كامبياجي أن يمنح إمبولي تقدما مبكرا باستاد سان سيرو لكن الحارس أندريه أونانا أنقذ الموقف.

وأهدر الفريق الضيف فرصة أخرى بتسديدة فرانشيسكو كابوتو التي مرت بجوار المرمى.

وسدد فيدريكو ديماركو لاعب إنتر كرة أبعدها الحاري جوجليلمو فيكاريو، فيما مرت محاولة لاوتارو مارتينيز من مدى قريب فوق العارضة بقليل.

وواصل إمبولي تهديد مرمى إنتر بعد الاستراحة إلى أن نجح بالدانتسي البالغ عمره 19 عاما في هز الشباك في الدقيقة 66 بتسديدة منخفضة في مرمى أونانا.

وبعد ذلك بتسع دقائق أضاع إيدن جيكو مهاجم إنتر فرصة إدراك التعادل عندما سدد كرة مباشرة من داخل منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار المرمى.

وردت العارضة ضربة رأس من ستيفان دي فري مدافع إنتر.

وفي وقت سابق من اليوم، تعادل بولونيا 1-1 مع ضيفه كريمونيزي صاحب المركز قبل الأخير.