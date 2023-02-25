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بعشرة لاعبين.. نابولي ينتزع ثنائية نظيفة من مضيفه إمبولي

منذ 6 دقائق
لاعبو نادي نابولي

لاعبو نادي نابولي (رويترز)

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عزز نابولي صدارته لدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم إلى 18 نقطة بعد فوزه بعشرة لاعبين 2-صفر على مضيفه إمبولي بهدفي فيكتور أوسيمن وأحد لاعبي صاحب الأرض بالخطأ في مرماه (السبت 25-2-2023).

وسيطر نابولي على المباراة منذ البداية، وانتزع التقدم عندما هز إسماعيلي شباك فريقه بالخطأ في الدقيقة 17.

وأضاف أوسيمن الهدف الثاني قبل مرور نصف ساعة إذ تابع تسديدة زميله كفيتشا كفاراتسخيليا المرتدة من حارس إمبولي.

وطُرد روي ماريو مدافع نابولي بعد تدخل عنيف على فرانشيسكو كابوتو مهاجم إمبولي في الدقيقة 67.

ورفع نابولي رصيده إلى 65 نقطة في الصدارة متقدما بفارق 18 نقطة على إنتر ميلان.

وبقي إمبولي في المركز 12 وله 28 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

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