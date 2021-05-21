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بعفوية ومرح... الفنانة بلقيس تحتفل بعيد ميلاد ابنها "تركي"

21 - مايو - 2021
بلقيس

بلقيس

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نشرت الفنانة اليمنية بلقيس فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع ابنها “تركي” خلال الاحتفال بعيد ميلاده. وعلّقت على الفيديو بالقول: “شوفوا البنت اللي هبدتها اخر شي يمة بطني متتتت حبيبتي اعتذرت لها وسامحتني”.

وأضافت: الجلوس مع الأطفال متعة. تسلّينا كثير في حفلة تركي”. وأحدث الفيديو ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كما ظهرت بلقيس في الفيديوهات خلال لعبها مع إبنها ورفاقه بعفوية ومرح، وأيضاً خلال رقصها بحماسة فرحاً بإبنها.

يذكر أن الفنان العراقي سيف نبيل والفنانة اليمنية بلقيس فتحي أطلقا أغنيتهما الديو “ممكن”، والتي جاءت على قدر المسؤولية والتفاعل.

عمل فني شبابي إيقاعي متكامل من حيث الصوت والصورة، تناسق كبير بين النجمين المحبوبين، إبتكار بالصورة وأداء ممتع، بهذا الكلام يمكننا إختصار هذا العمل الرائع.

واستطاعت بلقيس فتحي وسيف نبيل تحقيق نجاح كبير، من خلال كليب الأغنية، إذ وصلت نسبة مشاهدته الى اكثر من مليوني مشاهدة في الايام الاولى من طرحه، مع الاشارة الى انه وصل الى اكثر من ٦ ملايين مشاهدة لغاية الآن.

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