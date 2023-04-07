بعمر الـ 26 عامًا.. إصابة تُنهي مسيرة لاعب كرة قدم شهير

أعلن الإنكليزي لاعب تشيلسي السابق إيزي براون، عزوفه عن لعب كرة القدم بسبب إصابة مزمنة لن تمكّنه من ممارسة اللعبة بعد.

وقال براون صاحب الـ26 عامًا عبر حسابه على إنستغرام: “أنا حقًا لا أعرف من أين أبدأ، على الرغم من أنني اعتقدت دائمًا أنه سيتعين عليّ كتابة هذا يومًا ما، إلا أنني لم أكن أعتقد أن هذا اليوم سيأتي قريبًا”.

وأضاف: “ببالغ الحزن بعد عام طويل من المعاناة من عمليتين جراحيتين في وتر العرقوب، يتعيّن عليّ الآن أن أتقاعد من كرة القدم الاحترافية”.

الجدير بالذكر أنّ براون ساهم في صعود هدرسفيلد إلى الدوري الإنكليزي الممتاز في موسم 2016-2017، بتسجيله أربعة أهداف في 15 مباراة.