بعمر 23 عاماً… أصغر رجل في الدوري الإنكليزي يشتري نادي كرة قدم

وافق الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم على استحواذ كيريل لويس دريفوس على سندرلاند، الذي أصبح رئيسًا للنادي

يبلغ دريفوس من العمر 23 عامًا فقط ولديه صندوق ائتماني تزيد قيمته عن 2 مليار جنيه استرليني (قرابة 3 مليون دولار أمريكي).

وسمح دوري الدرجة الأولى الإنجليزي لدريفوس، الذي حضر بعض مباريات سندرلاند هذا الموسم، بشراء النادي، اليوم.

📰 Sunderland AFC today received approval from the @EFL for Kyril Louis-Dreyfus to acquire a controlling interest in the club, signalling the start of a new era on Wearside.

Louis-Dreyfus also becomes the club’s new Chairman with immediate effect.

— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) February 18, 2021