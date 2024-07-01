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بعيداً عن الأضواء.. اليوم حفل زفاف دانييلا رحمة وناصيف زيتون

منذ 54 دقيقة
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تحتفل الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة بزفافها اليوم الإثنين، إلى الفنان السوري ناصيف زيتون، إذ بدأت التجهيزات لحفل الزفاف في لبنان، الذي قيل أنّ عدد المدعوّين إليه يتراوح بين الـ50 والـ70 شخصاً من عائلتيهما والمقرّبين منهما فقط.

ومنع زيتون ورحمة دخول الصحافيين إلى الحفل، بالإضافة إلى منع الحاضرين من التصوير أيضاً، فستسحب الهواتف من الجميع وتحفظ في خزائن مخصّصة.

ومن المتوقّع أن يشارك زيتون ورحمة صورة رسمية موحّدة من زفافهما عبر حساباتهما الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت رحمة شاركت لقطات تجمعها بأفراد من عائلتها، الذين جاؤوا إلى بيروت من أستراليا للاحتفال بزفافها إلى زيتون.

ونشرت رحمة ألبوماً من الصور مع عائلتها عبر حسابها الرسمي في “إنستغرام”، أرفقته بتعليقٍ جاء فيه: “معاً مجدّداً”.

    المصدر :
  • النهار

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