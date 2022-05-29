الأحد 28 شوال 1443 ﻫ - 29 مايو 2022 |
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بعيداً عن الفن.. عمر دياب يعلن عن عمل جديد

منذ 6 دقائق
عمر دياب

عمر دياب

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عند غياب بعض الفنانين عن الساحة الفنية غالباً ما يتوقع الجمهور ان سبب الانشغال، بكون بسبب فيلم جديد او اعلان او الابتعاد عن الساحة الفنية لفترة معينة.

ولكن مفاجأة الفنان عمر دياب لجمهوره كانت كبيرة، بحيث اعلن عبر حسابه على انستغرام ان سبب انشغاله وبعيداً عن النجاحات الفنية، هي اطلاقه لسلسلة فنادق ضخمة.

فقد نشرت صفحة “الهضبة”، كما يلقبه المصريون، مقطع فيديو للمشروع الجديد.

وأرفقته بتعليق: “لأول مرة، يطلق عمرو دياب فندقه المميز الجديد Locanda لوكاندة بمستوى عالٍ من نمط الحياة الفاخر، الفندق من المفترض أن يتم إطلاقه في مشاريع إعمار المرموقة”.

ومن المقرر أن تحمل سلسلة الفنادق اسم “لوكاندة” وهي بالتعاون مع شركة إماراتية على أن تكون مقراتها موزّعة بين مصر ودبي.

يذكر أن دياب كان منشغلاً خلال الفترة الماضية بتجهيز أغنية “عيشني”من ألبومه الجديد، وذلك بعد سلسلة نجاحات حققها من أغان أخرى مثل: “خلي الحجر ينطق”، و”انت الحظ”، على يوتيوب.

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