بعيد الحب.. محاولة أميركية لإرسال مركبة إلى القمر

تحاول شركتان أميركيتان إرسال مركبة فضائية إلى القمر في الـ14 من فبراير (شباط) الجاري الذي يصادف يوم عيد الحب، وفق ما أعلنته وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) أمس الأربعاء، وذلك بعد شهر من فشل أول مهمة خاصة.

وستنفذ المهمة من خلال مركبة ابتكرتها شركة “إنتويتيف ماشينز” التي تتخذ في هيوستن مقراً، وسيكون إطلاقها بواسطة صاروخ من “سبايس إكس”.

وتعود آخر محاولة لإرسال مركبة للقمر إلى يناير (كانون الثاني) الماضي، إذ نفذت بواسطة مركبة من شركة “أتروبوتيك” أطلقت بصاروخ “فولكان سنتور” من مجموعة “يو أل أيه”.

وبسبب تسرب للوقود خلال الرحلة، فشلت المركبة في الوصول إلى القمر وتفككت عند عودتها للغلاف الجوي للأرض.

ومن المقرر أن تطلق شركة “سبايس إكس” الصاروخ في الـ14 من فبراير الجاري عند الساعة 12.57 صباحاً (05.57 بتوقيت غرينتش) من مركز كينيدي الفضائي في فلوريدا، ويفترض أن تهبط المركبة المسماة “نوفا-سي” على القمر في الـ22 من فبراير.

ستحاول شركتان أميركيتان إرسال مركبة إلى القمر في الـ14 من فبراير (شباط) الجاري الذي يصادف يوم عيد الحب، وفق ما أعلنته وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) أمس الأربعاء، وذلك بعد شهر من فشل أول مهمة خاصة.

وستنفذ المهمة من خلال مركبة ابتكرتها شركة “إنتويتيف ماشينز” التي تتخذ في هيوستن مقراً، وسيكون إطلاقها بواسطة صاروخ من “سبايس إكس”.

وتعود آخر محاولة لإرسال مركبة للقمر إلى يناير (كانون الثاني) الماضي، إذ نفذت بواسطة مركبة من شركة “أتروبوتيك” أطلقت بصاروخ “فولكان سنتور” من مجموعة “يو أل أيه”.

وبسبب تسرب للوقود خلال الرحلة، فشلت المركبة في الوصول إلى القمر وتفككت عند عودتها للغلاف الجوي للأرض.

ومن المقرر أن تطلق شركة “سبايس إكس” الصاروخ في الـ14 من فبراير الجاري عند الساعة 12.57 صباحاً (05.57 بتوقيت غرينتش) من مركز كينيدي الفضائي في فلوريدا، ويفترض أن تهبط المركبة المسماة “نوفا-سي” على القمر في الـ22 من فبراير.