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بـ "146.9 مليار دولار".. من هو رجل الأعمال الهندي الذي أطاح بجيف بيزوس

منذ ساعتين
آخر تحديث: 17 - سبتمبر - 2022 1:35 صباحًا
رجل الأعمال الهندي غوتام أداني

رجل الأعمال الهندي غوتام أداني

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تمكن رجل الأعمال الهندي غوتام أداني، من إحراز قفزة نوعية في ترتيبه العالمي في سلم أثرياء العالم، حيث أطاح بمؤسس شركة امازون جيف بيزوس، وقفز إلى المرتبة الثانية بعد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك.

ووفقاً لوكالة بلومبيرغ، فقد تراجع بيزوس إلى المرتبة الثالثة في قائمة أغنى أغنياء العالم.

أداني، الذي بدأ هذا العام في المركز الرابع عشر، يمتلك حاليا 146.9 مليار دولار، ولا يتجاوزه في هذا الحجم سوى إيلون ماسك بثروة تقدر بـ 260 مليار دولار.

استفاد أداني من هذا الصعود السريع بعد أن ارتفعت قيمة أسمهم شركته “أداني إنتربرايسس” إلى مستوى قياسي هذا الأسبوع وصل لنحو ألف في المئة منذ عام 2020.

بالمقابل انخفض صافي ثروة جيف بيزوس إلى 145.8 مليار دولار، بعد تراجع أسهم شركات التكنولوجيا في بورصة نيويورك، ومنها شركة أمازون التي انخفضت أسهمها بمقدار 26 في المئة منذ بداية العام.

وتفوق أداني على مواطنه موكيش أمباني لأول وأصبح أغنى رجل في آسيا في فبراير الماضي، ليدخل بعدها بشهرين في نادي من يمتلكون مئة مليار دولار.

وخلال الشهرين الماضيين تمكن من تجاوز بيل غيتس والفرنسي برنار أرنو مؤسس مجموعة لويس فيتون المختصة ببيع السلع الفاخرة.

وذكر موقع بلومبرغ أن هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها شخص من آسيا في المراتب العليا لمؤشر الثروة، الذي يهيمن عليه رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا في الولايات المتحدة.

وكان أداني (60 عاما) ترك دراسته ليجرب حظه في صناعة الماس في مومباي في أوائل الثمانينيات قبل أن يتجه إلى تجارة الفحم والموانئ.

توسعت مجموعته منذ ذلك الحين لتشمل كل شيء من المطارات إلى مراكز البيانات وصناعة الأسمنت ووسائل الإعلام والطاقة النظيفة.

ويمتلك أداني أكبر شركات تشغيل الموانئ والمطارات في الهند، بالإضافة لأكبر شركة لتوزيع الغاز ومناجم الفحم في البلاد.

    المصدر :
  • الحرة

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