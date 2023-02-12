بـ10 لاعبين..البديل ديباي يقود أتليتيكو للفوز على سيلتا

تغلب عشرة لاعبين من أتليتيكو مدريد 1-صفر على مضيفه سيلتا فيجو في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد بفضل هدف متأخر للبديل في الشوط الثاني ممفيس ديباي الذي افتتح أهدافه مع فريقه الجديد عقب انتقاله الشهر الماضي.

وبدا أن التعادل سيحسم نتيجة اللقاء عقب إهدار الفريقين للعديد من الفرص، لكن ديباي كان في المكان والتوقيت المناسبين عندما وصلته الكرة وظهره للمرمى ليستدير بجسده ويضعها في المرمى في الدقيقة 89.

وكان أتليتيكو قريبا من افتتاح الأهداف في الشوط الأول بضربة رأس عبر ألفارو موراتا من مدى قريب لكنها علت المرمى، وفي المقابل علت ضربة رأس جابري فيجو إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية العارضة أيضا.

واقترب إياجو أسباس من وضع سيلتا فيجو في المقدمة عندما تسللت تسديدته من تحت الحارس يان أوبلاك قبل أن يبعدها حتى لا تدخل مرماه.

ولعب أتليتيكو بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 70 عندما أسقط ستيفان سافيتش مهاجم سيلتا حارس سفيروفيتش على الأرض عند حافة منطقة الجزاء بينما كان في طريقه للانفراد بالمرمى.

وكانت هذه البطاقة الحمراء الثالثة لسافيتش في آخر خمس مباريات مع أتليتيكو لكن فريق المدرب دييجو سيميوني تنفس الصعداء عندما ردت ركلة حرة نفذها أسباس من العارضة.

ورفع الفوز رصيد أتليتيكو صاحب المركز الرابع إلى 38 نقطة ليبتعد بفارق نقطة واحدة عن ريال سوسيداد ثالث الترتيب الذي سيلعب مع إسبانيول غدا الاثنين بينما يحتل سيلتا المركز 13 برصيد 23 نقطة.