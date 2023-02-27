بـ4 أيام عمل في الأسبوع.. موظّفون سعداء وزيادة في الأرباح!

تخطط معظم الشركات التي اختبرت نظام عمل أربعة أيام في الأسبوع، مواصلة العمل به، وذلك بعد أن اتّضح أنّ اتباعه لا يؤدي إلى انخفاض الأرباح، بل بالعكس يزيدها.

واكتشف الباحثون أن نظام العمل أربعة أيام في الأسبوع الذي اشتركت في اختباره شركات بريطانية يعمل فيها حوالي 2900 موظف، لا ينقذ العاملين من الإرهاق والأمراض فقط، بل هو مفيد للعمل نفسه.

وكان الباحثون يستطلعون رأي العاملين في هذه الشركات بانتظام وبصورة دورية، من أجل تقييم تأثير يوم العطلة الإضافي في حياتهم.

وأكّد العاملون أنهم حاليًّا نادراً ما يعانون من القلق وأنّ صحتهم النفسية والبدنية تحسنت بصورة ملحوظة. وإحصائيًا أعلن 71 في المئة منهم أنهم لا يشعرون بالإرهاق حاليا و39 في المئة منهم أعلنوا أنّهم لا يعانون من الإجهاد كما كانوا في السابق.

ويضيف الباحثون، انخفض عدد أيام الإجازات المرضية بنسبة 65 في المئة، وانخفض عدد المستقيلين بنسبة 57 في المئة مقارنة بالسنة الماضية. كما أعلن 60 في المئة من العاملين عن تحسن تواصلهم مع الأقارب ورعايتهم، و62 في المئة أعلنوا أصبح من السهل الجميع بين العمل والحياة الاجتماعية.

ووفقًا للباحثين، الشيء المهم هنا، هو أنّ أرباح هذه الشركات لم تتغير خلال فترة التجربة، بل انه ارتفع في المتوسط بنسبة 1.4 في المئة.

وقد أعلنت 56 شركة من مجموع 61 شركة شاركت في هذه البرنامج التجريبي أنها تنوي مواصلة العمل بنظام إربعة أيام عمل في الأسبوع، وأكدت 18 شركة أنها ستعمل به دائمًا.