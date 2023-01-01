بـ56 هدفا.. مبابي ينهي 2022 متفوقا على هالاند وليفاندوفسكي

أنهى النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان سنة 2022 بتسجيل 56 هدفا في 56 مباراة كأفضل هداف في السنة رفقة النادي والمنتخب، متفوقا على النرويجي إيرلينغ هالاند والبولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وتوج كيليان مبابي هدافا للدوري الفرنسي الموسم الماضي، كما توج هدافا لنهائيات كأس العالم قطر 2022 برصيد 8 أهداف وسجل في سنة 2022 للمنتخب الفرنسي 12 هدفا فيما سجل بقية الأهداف لباريس سان جيرمان بمعدل بلغ هدفا في كل مباراة خلال السنة المنصرمة.

ويحتل النرويجي إيرلينغ هالاند المركز الثاني حيث سجل 46 هدفا في 43 مباراة رفقة بروسيا دورتموند ومانشستر سيتي والمنتخب النرويجي، وسجل رفقة مانشستر سيتي في النصف الأول من الموسم 27 هدفا في 21 مباراة ويملك معدلا يتجاوز هدفًا في المباراة.

ويحتل المركز الثالث البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي سجل في سنة 2022 رفقة بايرن ميونخ وبرشلونة والمنتخب البولندي 42 هدفا في 51 مباراة وتوج هدافا للدوري الألماني والحذاء الذهبي الأوروبي عن الموسم الماضي كأفضل هداف في الدوريات الأوروبية.

ويحتل المركز الرابع الإيراني مهدي طارمي برصيد 37 هدفا في 51 مباراة رفقة بورتو البرتغالي والمنتخب الإيراني.

ويتنافس الثلاثي كيليان مبابي وإيرلينغ هالاند وروبيرت ليفاندوفسكي على الحذاء الذهبي لموسم 2022-2023 والذي يتصدره النرويجي حاليا بفارق مهم عن منافسيه.

ويملك هالاند 42 نقطة من 21 هدفا مقابل 26 نقطة من 13 هدفا لكيليان مبابي وروبيرت ليفاندوفسكي.