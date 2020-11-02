بـ7 مليارات مشاهدة… “بيبي شارك” تتصدر يوتيوب

تفوقت أغنية الأطفال “بيبي شارك” على أغنية “ديسباسيتو” التي حملت اللقب لسنوات، وأصبحت أكثر تسجيلات الفيديو مشاهدة على “يوتيوب”، بعدما تخطت عتبة 7 مليارات مشاهدة.

وخرجت “بيبي شارك” التي أُنتجت في كوريا الجنوبية من إطار أغنية الأطفال البسيطة لتنتشر على نحو واسع عبر شبكة الإنترنت في كل أنحاء العالم، بفضل مشاهدها التصويرية الغنية بالألوان ولحنها الجذّاب وكلماتها التي تتكرر كثيراً.

وتجاوز عدد مشاهَدات الأغنية بنسختها الإنجليزية “بيبي شارك دانس” على “يوتيوب” 7 مليارات في الرابعة من فجر الإثنين بتوقيت جرينيتش، منتزعة المركز الأول من “ديسباسيتو” للويس فونسي ودادي يانكي.

وكانت الأغنية نشرت عبر “يوتيوب” في حزيران 2016، وبعد النجاح الذي حققته على هذه المنصة، برزت في ترتيب “بيلبورد هوت” إذ حلّت في المرتبة 32 في كانون الثاني 2019.

تجدر الإشارة إلى أن ثمة أغنيتين كوريتين جنوبيتين ضمن آخر 4 أغنيات تصدّرت عدد المشاهَدات عبر “يوتيوب”. فقبل “بيبي شارك دانس”، حقق مغني الراب ساي رقماً قياسياً في عدد المشاهَدات من خلال أغنيته “جانجام ستايل” التي تصدرت “يوتيوب” على مدى 3 سنوات.