بفارق ثانية واحدة.. الإيطالي ستانو يفوز بسباق المشي في بطولة العالم

منح ماسيمو ستانو إيطاليا أول ميدالية ذهبية لها في بطولة العالم لألعاب القوى هذا العام بعدما فاز بسباق المشي للرجال لمسافة 35 كيلومترا الأحد.

ووصل ستانو، البطل الأولمبي في سباق 20 كيلومترا، إلى خط النهاية في ساعتين و23 دقيقة و14 ثانية، وتفوق بثانية واحدة على ماساتورا كاوانو.

وتنافس ستانو وكاوانو بقوة في آخر ثلاثة كيلومترات، لكن البطل الإيطالي تعامل بشكل أفضل مع الضغط، ونجح في زيادة سرعته في آخر 300 متر ليصبح بطلا للعالم.

وقال ستانو “لا أصدق الأمر رغم أني فزت بالميدالية الأولمبية. من الناحية النظرية من السهل إدراك ما حدث اليوم، لكنه ليس كذلك”.

وأضاف “أنا سعيد بالفوز بالذهبية في مسافتين مختلفتين، وإظهار أن بوسعي التنافس في مسافات مختلفة. قدم كاوانو سباقا رائعا. كنت في حاجة إلى تغيير سرعتي بعض المرات للفوز اليوم. لقد أرهقني حقا”.

وهذه الميدالية الثانية لإيطاليا في بطولة العالم الجارية بعدما فازت إيلينا فالورتيجارا بالميدالية البرونزية في القفز العالي يوم الثلاثاء الماضي.

واكتفى كاوانو بالحصول على الميدالية الفضية، لكنه رغم ذلك أبدى سعادته بعد ستة أشهر من معاناته من فقر الدم (الأنيميا).

وحصل السويدي برسوس كورلستروم على الميدالية البرونزية، ليكرر إنجازه في سباق المشي لمسافة 20 كيلومترا منذ أيام.

وكان الياباني دايسوكي ماتسوناجا يتصدر السباق وينافس بقوة على ميدالية بعد بداية رائعة، لكن خارت قواه بعد مرور 20 كيلومترا واحتل في النهاية المركز 26.