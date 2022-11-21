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بفضل ركلة جزاء.. تعادل ويلز مع الولايات المتحدة 1-1

منذ 31 دقيقة
مونديال قطر 2022

مونديال قطر 2022

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سجل المهاجم المخضرم جاريث بيل هدفا متأخرا من ركلة جزاء ليمنح ويلز التعادل 1-1 مع الولايات المتحدة ويجنب بلاده الهزيمة عقب عودتها لكأس العالم لكرة القدم بعد 64 عاما في مباراة مثيرة بالمجموعة الثانية على ملعب أحمد بن علي اليوم الاثنين 21\11\2022.

وعقب عرقلته داخل منطقة الجزاء بواسطة المدافع الأمريكي تيم ريم، أدرك بيل الهداف التاريخي لويلز التعادل في الدقيقة 82 من ركلة جزاء عندما سدد الكرة في الزاوية العليا للمرمى أمام جماهير بلاده.

ومن خلال مشاركتها بأحد أصغر منتخبات البطولة والعودة لكأس العالم بعد ثماني سنوات، بدأت الولايات المتحدة بقوة وتقدمت عن جدارة بهدف تيموثي وياه في الدقيقة 36.

ولم يحالفهم الحظ لإضافة المزيد من الأهداف قبل الاستراحة بعد أفضلية أكبر أمام ويلز التي قدمت أداء باهتا، وتلقى وياه، نجل جورج وياه رئيس ليبيريا وأفضل لاعب في العالم سابقا، تمريرة طويلة من كريستيان بوليسيك وركض بأقصى سرعة وكسر مصيدة التسلل، وسدد في المرمى لحظة تقدم الحارس وين هينيسي.

    المصدر :
  • رويترز

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