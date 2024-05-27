بفيديو طريف.. أحمد حلمي يظهر مع "توأمه"

حيرة كبيرة أصابت متابعي الفنان المصري أحمد حلمي، بعد نشر الأخير مقطع فيديو يظهر فيه بصحبة شاب يشبهه للغاية، ما دفع الجميع للتساؤل عن هوية هذا الشاب.

أحمد حلمي نشر عبر حسابه الرسمي على “تيك توك” فيديو حقق أكثر من مليوني مشاهدة في يوم واحد، وظهر فيه بصحبة شاب يشبهه للغاية، حيث قدما معاً مقطعا كوميديا لجزء من فيلم “الدادة دودي” للفنانة ياسمين عبد العزيز.

وظهر الثنائي وهما يقولان “أنا مش كريم أنا كرم”، وبعدها يردد الآخر “أنا مش كرم أنا كريم”، وهو المقطع الذي قدمه الثنائي التوأم في الفيلم.

وأشار أحمد حلمي إلى الشاب الذي ظهر بصحبته، واتضح أن اسمه أيضاً “محمد حلمي”، وهو ما أثار حيرة متابعي الفنان المصري، حيث سأل بعضهم عن هويته، وهل هو شقيقه أم نجله.

واتضح أخيراً أن الشاب محمد حلمي الذي شارك إلى جوار الفنان أحمد حلمي في مقطع الفيديو، هو ابن شقيقه الراحل خالد حلمي، الذي توفي نهاية العام الماضي، بعد متاعب صحية في القلب، وتسبب رحيله في صدمة كبرى للفنان المصري.

وأظهر الفيديو التشابه الكبير بين أحمد حلمي وابن شقيقه، خاصة أن الثنائي اختارا نفس المظهر وارتديا نظارة مشابهة لبعضهما البعض، الأمر الذي تفاعل معه المتابعون.