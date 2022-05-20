بفيديو غريب.. تقدم لخطبتها في جنازة والدها

يتعرض رجل من جنوب إفريقيا لانتقادات عبر الإنترنت، بعد أن صور نفسه يعرض خطبة على امرأة حزينة في منتصف جنازة والدها، على بعد أقدام من نعش المتوفى.

وبحسب وكالة الأنباء المركزية، أثناء مسح الدموع هنا وهناك فإن الرجل الذي كان يترأس القداس طلب يد المرأة للمساعدة في شفاء قلبها المكسور.

في المقطع المثير للجدل، شوهدت ابنة المتوفى التي لم تذكر اسمها وهي تبكي في الصف الأمامي بالقرب من نعش والدها، ثم فجأة، يركع الخاطب أمام الفتاة بميكروفون ويطرح السؤال، مما تسبب في صراخ المعزين الآخرين في حالة صدمة، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة “نيويورك بوست”.

ينتهي المقطع بوضع القس الخاتم على إصبع العروس، وهو ما يبدو أنها تقبله، وحصل مقطع الفيديوعلى أكثر من 278000 مشاهدة حيث يتهم النقاد الرجل بأنه صنع مناسبة حزينة عن نفسه.

ذكرت “CEN” أن الرجل شكر الله على وجه التحديد لوجوده في حياة صديقته خلال مثل هذا الوقت الصعب، كما قال إنه يأمل أن يساعدها اقتراحه في التصالح مع وفاة والدها.

وتداول مقطع الفيديو عبر “التيك توك”، حيث رفض أغلبية هذه الإيماءة، وكتب أحد المهاجمين المروعين، “هذا هنا خطأ.. بغض النظر عن كيفية محاولة تبرير ذلك”.

وانتقد آخر “التوقيت خطأ”، بينما اعتبر أحد المعلقين أن عرض الزواج في منتصف الذكرى مثال على “عدم الاحترام التام على جميع المستويات”.

ادعى بعض المتعاطفين أنها كانت مجرد طريقة الرجل لإظهار الاحترام للأب، ومع ذلك ودافع آخرون عن الرجل، حيث قال أحد المتعاطفين: “إنه يحاول خلق ذكريات لا بأس بها هنا”.