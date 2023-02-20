الأثنين 29 رجب 1444 ﻫ - 20 فبراير 2023 |
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بفيديو كوميدي.. ياسمين عبدالعزيز تشارك جمهورها من كواليس مسلسل "ضرب نار"

منذ 36 دقيقة
ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز

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شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز، جمهورها عبر حسابها الرسمي عبر “انستغرام”، فيديو كوميدي لها برفقة الفنانة إيمان السيد من داخل السيارة، ويبدو أنهما في كواليس تصوير مسلسل “ضرب نار”.

وقالت في الفيديو، “قال حاجة ضدنا مش عارفة اعمل فيديو” لترد إيمان السيد، “دا فلتر احنا مش محتاجين احنا قمرات من غير فلتر”، ونال الفيديو إعجاب الجمهور.

تكثف الفنانة ياسمين عبدالعزيز تصوير مشاهدها بمسلسل “ضرب نار”، والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2023 برفقة زوجها الفنان أحمد العوضي.

تقدم الفنانة ياسمين عبدالعزيز دور فتاة شعبية وتدخل في صراعات مع من حولها، واختارت ياسمين عبد العزيز الدور لأنه مختلفة عن ما قدمته من قبل، حيث أن الجمهور تعود عليها في الظهور في دور الفتاة التي تتعرض للمخاطر أو بدور كوميدي.

 

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