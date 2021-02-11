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بفيديو للشناوي ونوير ... هكذا هنأ بايرن ميونخ نادي الاهلي على البرونزية

11 - فبراير - 2021
آخر تحديث: 11 - فبراير - 2021 8:45 مساءً
مباراة بايرن ميونخ ضد الأهلي

صورة من مباراة بايرن ميونخ ضد الأهلي

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هنأ نادي بايرن ميونخ الألماني، النادي الأهلي المصري على فوزه بالميدالية البرونزية والمركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية.

ونشر حساب بايرن الرسمي على “فيسبوك”، فيديو لحارسه العملاق مانويل نوير وهو يهنئ حارس الأهلي بعد المباراة.

وأرفق الفيديو بتعليق، “تهانينا للنادي الأهلي المصري تحقيق الميدالية البرونزية”.

وتغلب الأهلي على بالميراس البرازيلي بنتيجة (3-2 ) بركلات الترجيح مساء اليوم الخميس، عقب التعادل في الوقت الأصلي سلبيا دون أهداف.

وفرض التعادل السلبي كلمته على مجريات اللقاء ولجأ الفريقان لركلات الترجيح حيث سجل للأهلي بدر بانون ومحمد هاني وجونيور أجاي وأضاع عمرو السولية ومروان محسن.
وسجل لبالميراس جوستافو سكاربا وجوستافو جوميز وأضاع روني ولويز أدريانو وفيليبي ميلو.

تعد هذه هي ثاني مرة في تاريخ الأهلي التي يظفر فيها ببرونزية كأس العالم للأندية بعد عام 2006.

وبدأ الأهلي مشواره في البطولة بالفوز على “الدحيل” القطري بهدف دون رد، وهُزم في نصف النهائي من بايرن ميونيخ بهدفين مقابل لا شيء.

وعلى الرغم من أن المباراة تُحتسب تعادل لأنها انتهت بركلات الترجيح لكن هذه هي أول مرة يتخطى فيها الأهلي عقبة أي منافس برازيلي في مباراة ودية أو رسمية.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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